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Gold fiel auf ein Einjahrestief, Zentralbanken kaufen zu. Skeena meldet über 80% Projektfortschritt, U.S. GoldMining Rückenwind aus Alaska, Aurania 10,10 g/t Gold über 4,15 Meter.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Skeena Resources Limited, U.S. GoldMining Inc. und Aurania Resources Ltd. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die mit den Emittenten entgeltliche IR-Verträge unterhält und die JS Research GmbH erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 23. November 2026, 5:30 Uhr Europe/Berlin ·

+++ Gold unter Druck, Zentralbanken kaufen zu +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt steht unter Druck: Am 18. November rutschte der Goldpreis unter 3.600 US-Dollar je Unze und damit auf den tiefsten Stand seit September 2025.1 Gestiegene US-Anleiherenditen, ein fester US-Dollar und die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember belasten.1,2

Für die längerfristige Richtung zählen laut Heraeus vor allem die Zinsen: Kurzfristig folgt Gold dem US-Dollar, über längere Zeiträume aber den realen US-Anleiherenditen.3 Dreht das Zinsumfeld, könnte das neuen Rückenwind bringen.

Die Nachfrage bleibt im Kern stabil: Laut World Gold Council lag sie im dritten Quartal 2026 einschließlich OTC-Geschäften mit 1.369 Tonnen nur 1% unter dem Vorjahr, ihr Wert stieg um 22% auf 188 Milliarden US-Dollar. Getragen wurde sie von Zentralbankkäufen von netto 321 Tonnen, 42% mehr als ein Jahr zuvor, und ETF-Zuflüssen von 211 Tonnen, Schmuck sowie Barren und Münzen schwächelten.4

Goldnachfrage im dritten Quartal 2026 | Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung | Daten: World Gold Council

Für Anleger heißt das: Der Goldpreis schwankt, die Notenbanken bleiben eine wichtige Stütze der Nachfrage.4 Umso mehr zählen Unternehmen, die ihre Projekte konsequent voranbringen - wie Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) als Minenbauer, U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) als Projektentwickler und Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) als Explorer.

Skeena: "Eskay Creek' mit über 80% Projektfortschritt

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) baut im "Golden Triangle' von British Columbia die Gold-Silber-Tagebaumine "Eskay Creek'. Laut Machbarkeitsstudie von 2023 soll sie in den ersten fünf Produktionsjahren durchschnittlich 455.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr liefern, bei einem Gehalt von 5,5 g/t Goldäquivalent, also mit in Gold umgerechnetem Silber.5 Laut Unternehmen soll sie zu den hochgradigsten und kostengünstigsten Edelmetall-Tagebauminen weltweit zählen.6

Der Bau kommt voran: Zum 31. Oktober 2026 erreichte das vollständig genehmigte Projekt einen Gesamtprojektfortschritt von über 80%; 99% der Beschaffungskosten sind vertraglich gebunden, Erzabbau und Aufhaldung haben begonnen. Geplant sind die erste Produktion im zweiten Quartal 2027 und die kommerzielle Produktion im dritten Quartal 2027.

Projektzeitplan | Quelle: Skeena Resources Limited

Finanziell sieht sich Skeena gerüstet: Zahlungsmittel von 71 Millionen und zweckgebundene Mittel von 398 Millionen kanadischen Dollar zum 30. September sollen den Kapitalbedarf bis zur kommerziellen Produktion decken.

Für die Inbetriebnahme holt Skeena Erfahrung ins Haus: Am 16. November wurde Sébastien Fortin zum Senior Vice President, Operations ernannt. Er leitete zuletzt die British-Columbia-Einheit von Hudbay Minerals, davor war er mehr als 15 Jahre bei Teck Resources tätig.

Als nächster Impuls ist ein aktualisierter technischer Bericht für "Eskay Creek' unter Einbeziehung von "Snip' angekündigt; Ergebnisse erwartet Skeena im ersten Quartal 2027.7,8

U.S. GoldMining: Straße und Bahn als Hebel für "Whistler'

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) entwickelt in Alaska das zu 100% gehaltene "Whistler'-Gold-Kupfer-Projekt.9 Laut Ressourcenschätzung vom März 2026 umfassen die Lagerstätten "Whistler', "Raintree West' und "Island Mountain' 5,41 Millionen Unzen Goldäquivalent "angezeigte' und 4,97 Millionen Unzen "abgeleitete' Ressourcen.10

Die "PEA' vom März 2026, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, errechnet einen Kapitalwert nach Steuern von 2,04 Milliarden US-Dollar bei 5% Abzinsung, einen internen Zinsfuß nach Steuern von 33% und eine Amortisation in 2,1 Jahren. Unterstellt sind 3.200 US-Dollar je Unze Gold - deutlich weniger als der aktuelle Goldpreis -, 4,50 US-Dollar je Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar je Unze Silber. Dem stehen Anfangsinvestitionen von rund 1,3 Milliarden US-Dollar einschließlich 20% Reserve gegenüber.1,11,12

Berücksichtigt sind nur die "angezeigten' Ressourcen der Lagerstätte "Whistler'. Laut Unternehmen bieten die beiden übrigen Lagerstätten Potenzial für künftige Studien.11

Projektkennzahlen und Lage | Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Ein wichtiger Hebel ist die Infrastruktur: Das vom Bundesstaat Alaska vorangetriebene "West Susitna Access Project' sieht eine rund 78,5 Meilen (gut 126 Kilometer) lange Straße vor, die "Whistler' an Straßen, Bahn, Strom und Häfen im Raum Anchorage anbinden soll. Das U.S. Army Corps of Engineers prüft den Genehmigungsantrag und stuft das Vorhaben als Projekt für kritische Mineralien ein, der Antrag qualifiziert sich für ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren.13

Parallel stellt das US-Verkehrsministerium 249 Millionen US-Dollar für die Bahnverlängerung nach Port MacKenzie bereit, die Alaska Industrial Development and Export Authority bis zu 34 Millionen US-Dollar.13 Für den vorgelagerten staatlichen Straßenabschnitt mit Brücke über den "Susitna River' begannen im Juli vorbereitende Arbeiten, während die Umweltprüfung noch lief.14

Geplante Straßenanbindung | Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Im benachbarten "Estelle'-Projekt erhielt Nova Minerals Ende Oktober die abschließenden Genehmigungen für Bau und Betrieb einer Antimonförderung, zunächst für drei Jahre, mit Produktionsziel 2027 - laut U.S. GoldMining ein ermutigendes Signal für Infrastrukturinvestitionen in der Region.13,15

Seit dem 3. November verstärkt der Finanzexperte John DeLucchi den Verwaltungsrat von U.S. GoldMining und leitet den Prüfungsausschuss. Er war 35 Jahre bei PricewaterhouseCoopers, davon 21 Jahre als Partner.16

Als nächste Nachrichten stehen die Ergebnisse aus 7.493 Bohrmetern sowie aus Oberflächenproben des Explorationsprogramms 2026 an, sie sollen laut Unternehmen in den kommenden Wochen folgen.9,13

Aurania: 10,10 g/t Gold über 4,15 Meter in Island

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) verfolgt Projekte für Gold und kritische Metalle in Europa.17Beim Goldprojekt "Thormódsdalur' in Island kann sich das Unternehmen per Option mit St-Georges Eco-Mining 70% erarbeiten, indem es über vier Jahre 5 Millionen US-Dollar in die Exploration investiert.18

Laut Meldung vom 16. November durchteufte Bohrloch TARU2026-05 ab 20,85 Meter Bohrtiefe 10,10 g/t Gold über 4,15 Meter, darin 15,31 g/t über 2,40 Meter. TARU2026-04 lieferte 3,13 g/t über 2,50 Meter, darin 4,41 g/t über 1,60 Meter, sowie 2,05 g/t über 4,30 Meter, darin 4,75 g/t über 1,35 Meter. Angegeben sind Bohrlängen, die wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt.17

Erste Bohrergebnisse | Quelle: Aurania Resources Ltd.

Beide Löcher sind Zwillingsbohrungen zu historischen Abschnitten und erreichten eine Kerngewinnung von durchschnittlich 98%, nach rund 50% oder weniger bei früheren Bohrungen. Laut Unternehmen wurde bislang nur der obere Teil eines epithermalen Systems angebohrt, die Mineralisierung ist in der Tiefe sowie nach Norden und Süden offen. Ausstehend sind die Analysen für sechs weitere Bohrlöcher.17

Am 19. November kündigte Aurania eine Privatplatzierung von bis zu 2 Millionen kanadischen Dollar an, aufstockbar um 25%: Einheiten zu 0,20 kanadischen Dollar aus je einer Aktie und einem Warrant, der 36 Monate zum Kauf einer weiteren Aktie zu 0,50 kanadischen Dollar berechtigt. Der Abschluss ist für etwa den 9. Dezember geplant und bedarf der Zustimmung der TSX Venture Exchange.19

Fazit:

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) hat "Eskay Creek' auf über 80% Projektfortschrittgebracht und sieht die Finanzierung gedeckt. Mit der ersten Produktion im zweiten Quartal 2027 würde Skeena zum Produzenten.7

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) verbindet eine große Ressourcenbasis mit einer "PEA' über 2,04 Milliarden US-Dollar Kapitalwert und könnte vom Infrastrukturausbau profitieren.11,12,13

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) hat mit 10,10 g/t Gold über 4,15 Meter einen vielversprechenden Auftakt in Island vorgelegt.17,19,20

Als Nächstes folgen die Analysen der sechs ausstehenden Bohrlöcher bei Aurania und der für etwa den 9. Dezember geplante Abschluss der Platzierung, die Bohrergebnisse von "Whistler' sowie die erste Produktion bei "Eskay Creek' im zweiten Quartal 2027.7,13,17,19

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Reuters/New Straits Times: Gold drops 2pct to over one-year low as hawkish Fed signals boost dollar, 18. November 2026. Kursstand 09:09 Uhr GMT: 3.772,91 US-Dollar je Unze; Tagestief bis dahin 3.757 US-Dollar.

2. Reuters/GV Wire: Gold Sinks to 1-Year Low as Treasury Yields and Dollar Bite, Set for Worst Year Since 2015, 16. November 2026.

3. Kitco News: Gold price follows the dollar in the short-term, but real yields over the long haul - Heraeus, 18. November 2026.

4. World Gold Council: Central bank buying and ETF inflows support gold demand in Q3, 3. November 2026. Gold Demand Trends Q3 2026.

5. Mining Weekly: Eskay Creek NPV soars to C$2bn, 15. November 2023. Kennzahlen der Machbarkeitsstudie 2023.

6. Skeena Resources Limited: Skeena Gold & Silver Reports Q1 2026 Financial Results, 15. Mai 2026. Unternehmensbeschreibung.

7. Skeena Resources Limited/SEC: Management Discussion and Analysis for the three and nine months ended September 30, 2026, 16. November 2026. Anlage 99.3 zum Formular 6-K.

8. Skeena Resources Limited: Skeena Gold & Silver Reports Q3 2026 Financial Results; Announces Management Appointment, 16. November 2026.

9. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Completes 2026 Drill Program Targeting High-Priority Porphyry Centers at its 100% Owned Whistler Gold-Copper Project, Alaska, 22. September 2026.

10. Mining Weekly: Whistler gold/copper project, US, 31. Juli 2026. Ressourcenschätzung vom März 2026.

11. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Announces Positive Preliminary Economic Assessment for Whistler Gold-Copper Project, Alaska, 2. März 2026.

12. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Files PEA Technical Report for Its Whistler Project, Alaska, 23. März 2026. Anfangsinvestitionen einschließlich 20% Reserve.

13. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Provides Update on Susitna Mineral District Developments, 2. November 2026.

14. Alaska Public Media/Mat-Su Sentinel: State begins early work on Susitna River bridge as West Su road project moves forward, 20. Juli 2026.

15. Nova Minerals: Nova Minerals Secures Final Permits for Alaska Antimony Project, Clearing Path to 2027 Production, 27. Oktober 2026.

16. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Appoints John DeLucchi to Its Board of Directors to Support Strategic Growth and Advancement of the Whistler Gold-Copper Project, Alaska, 3. November 2026.

17. Aurania Resources Ltd.: Aurania Intersects 10.10 g/t Gold over 4.15 Metres in Initial Drill Results from the Thormodsdalur Gold Project in Iceland, 16. November 2026.

18. Aurania Resources Ltd.: Aurania Closes Option Agreement with St-Georges to Jointly Advance the Thor Epithermal Gold Project in Iceland, 8. Mai 2026.

19. Aurania Resources Ltd.: Aurania Announces Non-Brokered Private Placement of up to C$2 Million, 19. November 2026.

20. Tickerguard: Aurania Resources: A Famous Gold Hunter, a Drill Rig in Iceland - and an Ecuador Bill as Big as the Whole Company, 8. Oktober 2026. Sekundärquelle; Auswertung von Zwischenbericht und Lagebericht der Aurania Resources Ltd. zum 30. Juni 2026.

21. Aurania Resources Ltd.: Aurania Provides Update on New Mining Service Fee in Ecuador, 28. Juli 2025.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Goldnachfrage im dritten Quartal 2026 nach Bereichen. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, per Skript aus den angegebenen Daten erzeugt, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: World Gold Council, Pressemitteilung zu Gold Demand Trends Q3 2026 vom 3. November 2026.

Abbildungen 2, 4 und 7: Logos der Skeena Resources Limited (Skeena Gold & Silver), der U.S. GoldMining Inc. und der Aurania Resources Ltd. Rechteinhaber sind die jeweiligen Unternehmen.

Abbildung 3: Projektzeitplan für Eskay Creek. Quelle und Rechteinhaber: Skeena Resources Limited, Unternehmenspräsentation ohne Datumsangabe. Der dargestellte Planungsstand (Detailplanung der Aufbereitungsanlage zu 92% abgeschlossen) entspricht der Projektmeldung vom 31. März 2026; die Zeitziele für erste und kommerzielle Produktion bestätigte das Unternehmen am 16. November 2026.

Abbildungen 5 und 6: Projektkennzahlen und Lagekarte zu Whistler sowie Karte zur geplanten Straßenanbindung. Quelle und Rechteinhaber: U.S. GoldMining Inc., Unternehmenspräsentation ohne Datumsangabe; Kennzahlen laut PEA vom März 2026. Die Angabe zum Baubeginn 2026 auf Abbildung 6 betrifft den staatlichen ersten Straßenabschnitt, für den im Juli 2026 vorbereitende Arbeiten begannen; die Länge der Straße ist dort gerundet mit 79 Meilen angegeben.

Abbildung 8: Tabelle der ersten Bohrergebnisse von Thormódsdalur. Quelle und Rechteinhaber: Aurania Resources Ltd., Unternehmensmeldung vom 16. November 2026.

Intro-Bild: stock.adobe.com; golden-dollar-symbol-and-stock-trend-chart-von-lele-ki-generiert

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 20. November 2026. Geprüft wurden die Goldpreisentwicklung bis zum 18. November 2026, die Einschätzung von Heraeus, die Nachfragedaten des World Gold Council für das dritte Quartal 2026, die Kennzahlen der Machbarkeitsstudie 2023, Baufortschritt, Zeitplan, Liquidität und Personalien zu Eskay Creek, die Ressourcenschätzung, die Kennzahlen und Investitionskosten der PEA für Whistler, die Infrastruktur- und Genehmigungsangaben zur West-Susitna-Straße und zur Bahnverlängerung, die Genehmigungen für Nova Minerals, die Berufung von John DeLucchi, die Bohrprogramme von U.S. GoldMining und Aurania, die Optionsbedingungen für Thormódsdalur, die Privatplatzierung vom 19. November 2026 sowie die Verbindlichkeiten der Aurania Resources Ltd. in Ecuador. Die Meldungen der drei Emittenten wurden bis zum Redaktionsstand gesichtet. Grundlage waren Unternehmensmeldungen, ein bei der SEC eingereichter Lagebericht, Veröffentlichungen des World Gold Council sowie Agentur- und Fachberichte; für die Finanzlage der Aurania Resources Ltd. wurde mangels direkt abrufbarem Primärdokument eine Sekundärauswertung des Zwischenberichts herangezogen. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

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Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Skeena Resources Limited, U.S. GoldMining Inc. und Aurania Resources Ltd. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

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Die Angaben zu Positionen gelten zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung am 22. November 2026.

Quellen und Prüfung

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Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die PEA für Whistler vom März 2026 ist vorläufig, beruht auf Annahmen zu Metallpreisen, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen und Finanzierung und bietet keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden; für Whistler liegen weder Mineralreserven noch eine Machbarkeitsstudie vor. Die Produktionskennzahlen für Eskay Creek stammen aus der Machbarkeitsstudie von 2023; ein aktualisierter technischer Bericht kann Produktionsprofil und Minenlaufzeit verändern. Für Thormódsdalur liegen weder Ressourcen noch Wirtschaftlichkeitsstudien vor. Bohrergebnisse sind keine Ressourcenschätzungen; die genannten Abschnitte sind Bohrlängen, die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Historische Bohrdaten, auf die sich die Zwillingsbohrungen beziehen, wurden von der Qualified Person der Emittentin nicht verifiziert.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Goldpreis- und Zinsentwicklung, Bau, Inbetriebnahme, Produktionsbeginn und Finanzierung von Eskay Creek, den aktualisierten technischen Bericht, die Ergebnisse und Annahmen der PEA für Whistler, Genehmigung, Bau und Finanzierung der West-Susitna-Straße und weiterer Infrastruktur, künftige Studien und Bohrergebnisse, die Ausübung der Option für Thormódsdalur, den Abschluss der Privatplatzierung sowie die Klärung der Verbindlichkeiten und Konzessionen in Ecuador. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Kanada, den USA, Island und Ecuador. Für Aurania Resources Ltd. bestehen zudem wesentliche Unsicherheiten hinsichtlich der Unternehmensfortführung. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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