Chance: Gold und Kupfer: Preise gegenläufig, Projekte auf Kurs

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Gold verlor im Oktober im Monatsmittel 5 Prozent, Kupfer legte leicht zu. Blue Moon Metals vereinbart den Norwegen-Verkauf; U.S. GoldMining meldet 7.493 Bohrmeter.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. und U.S. GoldMining Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge und wird daraus vergütet. Ersteller: SRC swiss resource capital AG. Autorin: Ingrid Heinritzi. Geplante Erstveröffentlichung: 11.11.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich.

+++ Gold schwächer, Kupfer leicht fester +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Oktober entwickelten sich Gold und Kupfer gegenläufig: Laut Weltbank sank der durchschnittliche Goldpreis gegenüber September um rund 5 Prozent auf 4.105 US-Dollar je Feinunze. Kupfer verteuerte sich im Monatsmittel um rund 0,2 Prozent auf 14.508 US-Dollar je Tonne. Das sind Monatsdurchschnitte, keine Tageskurse.

Gold erhielt Nachfrageimpulse durch Zentralbanken und andere offizielle Institutionen: Der World Gold Council schätzt deren Nettozukäufe im dritten Quartal 2026 auf 321 Tonnen Gold. Strategische Diversifizierung bleibt ein Kaufmotiv. Daraus folgt jedoch weder Preisunabhängigkeit der Käufe noch eine gesicherte Stützung des Goldpreises.

Bei Kupfer unterstützen Energiewende und Digitalisierung längerfristig die Nachfrage. Die International Copper Study Group erwartet für 2026 1,5 Prozent mehr Verbrauch von raffiniertem Kupfer.

Blue Moon Metals vereinbart Norwegen-Verkauf

Blue Moon Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ - meldete am 3. November den vereinbarten Verkauf sämtlicher Anteile an Blue Moon Norway AS mit Nussir und NSG an ACG Metals. Die Gegenleistung umfasst ACG-Aktien im Wert von 220 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich Anpassungen. Der für den 30. November erwartete Abschluss steht noch unter Bedingungen, darunter Zustimmungen.

Beim Wolframprojekt Springer in Nevada wurde am 26. Oktober der Vertrag zur Anlagenüberholung gemeldet. Der Wiederanlauf bleibt Unternehmensziel für Ende 2027.

U.S. GoldMining wertet Whistler-Bohrungen aus

U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ - besitzt Whistler in Alaska vollständig. Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) vom 2. März modelliert 3,6 Millionen Unzen Goldäquivalent über 14,6 Jahre bei anfänglichen Investitionen von rund 1,28 Milliarden US-Dollar. Preisannahmen: Gold 3.200 US-Dollar/Unze, Kupfer 4,50 US-Dollar/Pfund, Silber 37,50 US-Dollar/Unze.

Am 22. September meldete das Unternehmen den Abschluss von 7.493 Bohrmetern. Laut Aktualisierung vom 2. November stehen Laborergebnisse bevor. Das Genehmigungsverfahren der geplanten West-Susitna-Zufahrtsstraße läuft noch.

Fazit: Blue Moon Metals und U.S. GoldMining vor Meilensteinen

Gold- und Kupfernachfrage bieten den Marktrahmen. Bei Blue Moon Metals zählt jetzt der Transaktionsabschluss, bei U.S. GoldMining die Auswertung der Bohrungen. Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung bleiben entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen:

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/

Weiterführende Informationen bieten unser Batteriemetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/

Und unser Edelmetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Homepage:

https://www.resource-capital.ch/de/

Videos und Interviews:

https://www.rohstoff-tv.com/

https://www.commodity-tv.com/

https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Rohstoff-Reports:

https://www.rohstoff-reports.com/

Roadshows:

https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: Weltbank, Pink Sheet, 03.11.2026 · WGC, Zentralbanken Q3, 03.11.2026 · ICSG, Marktprognose, 14.10.2026 · Blue Moon, Springer-Entscheidung, 27.04.2026 · Blue Moon, Springer-Überholung, 26.10.2026 · Blue Moon, Norwegen-Verkauf, 03.11.2026 · Börse Düsseldorf, Blue Moon, Abruf 09.11.2026 · U.S. GoldMining, PEA, 02.03.2026 (SEC-Einreichung) · U.S. GoldMining, Bohrabschluss, 22.09.2026 · U.S. GoldMining, Infrastruktur, 02.11.2026 · Deutsche Börse, U.S. GoldMining, Abruf 09.11.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Blue Moon Metals Inc. (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM; WKN: A413T9; ISIN: CA09570Q5095) und U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO; WKN: A3D7H8; ISIN: US90291W1080). SRC wird im Rahmen entgeltlicher IR-Beraterverträge mit beiden Unternehmen vergütet. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 09.11.2026, 14:12 Uhr MEZ. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Monatsdurchschnittspreise und geschätzte Nachfrage sind keine aktuellen handelbaren Kurse oder Kursprognosen. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration; sie zeigt keine realen Anlagen oder Projekte der Emittenten.

QPs der Originalquellen: Blue Moon - Reza Ehsani, P.Eng., SVP Projects, nicht unabhängig (Springer-Meldungen vom 27.04. und 26.10.2026). Die Transaktionsmeldung vom 03.11.2026 nennt keinen QP. U.S. GoldMining - Tim Smith, P.Geo., CEO, nicht unabhängig (Bohr- und Infrastrukturmeldungen); die PEA-Meldung nennt als unabhängige QPs Kevin Murray, P.Eng., Scott Elfen, P.E., James Millard, P.Geo. (Ausenco), Marc Schulte, P.Eng., und Sue Bird, P.Eng. (MMTS).

Whistler: Die PEA ist eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung, keine Machbarkeitsstudie und kein Nachweis gesicherter Produktion. Ressourcen sind keine Reserven; ihre Wirtschaftlichkeit ist nicht nachgewiesen. Für die modellierte Produktion gilt: AuEq (Unzen) = Gold (Unzen) + [Kupfer (Pfund) × 4,50 US-Dollar/Pfund + Silber (Unzen) × 37,50 US-Dollar/Unze] ÷ 3.200 US-Dollar/Unze. Die Bohrmeter bezeichnen den Umfang des Programms, keine Mächtigkeit einer Lagerstätte.

Bei Springer erhöht der Wiederanlauf ohne aktuelle Machbarkeitsstudie auf Reservenbasis das wirtschaftliche und technische Risiko. Metallpreise, Zinsen, Wechselkurse, Kapitalbedarf, Verwässerung, Genehmigungen, Infrastruktur, Metallurgie, Transaktionsbedingungen und Baukosten können die Ergebnisse wesentlich verändern. Zeitpläne sind Unternehmensziele. Investitionen in die genannten Aktien können zum Totalverlust führen.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Kaufaufforderung; kein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Die rechtliche Einordnung richtet sich nach Inhalt und tatsächlicher Verbreitung. Die Haftung ist nur im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzt; zwingende Haftung und Ansprüche bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt.

Beabsichtigte Zielmärkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine tatsächliche Beschränkung der Verbreitung auf diese Länder wird nicht behauptet. KI wurde für Recherche, Bearbeitung und das Titelbild eingesetzt. Vor Veröffentlichung sind eine substanzielle menschliche Schlussprüfung und die redaktionelle Freigabe durch SRC erforderlich. Die redaktionelle Verantwortung verbleibt beim Herausgeber. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

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