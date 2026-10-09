Die Micron-Aktie hat 2026 eine spektakuläre Rallye hingelegt, ist inzwischen aber rund -18% von ihrem Rekordhoch zurückgefallen. Direkt unter einer massiven Widerstandszone gerät der Kurs erneut unter Druck, während RSI und MACD kurzfristig nach unten drehen. Droht dem Speicherchip-Hersteller jetzt eine größere Korrektur oder gelingt doch noch der Ausbruch? Chartanalyse zur Micron-Aktie Der Kurs der Micron-Aktie ist seit Jahresbeginn von weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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