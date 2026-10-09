Fed-Gouverneur Chris Waller warnt vor anhaltendem Preisdruck und geht von weiteren Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank aus. Öl, KI-Boom und mögliche neue Zölle könnten die Inflation zusätzlich anheizen. Die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung an der Zinsfront bekommt einen neuen Dämpfer. Fed-Gouverneur Chris Waller rechnet mit weiteren Zinserhöhungen, sollte sich die US-Wirtschaft so entwickeln wie von ihm erwartet. "Wenn die Wirtschaftsdaten weiterhin wie erwartet ausfallen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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