Das Windenergie-Repowering wird immer wichtiger. Knapp 30 Prozent des Windenergie-Ausbaus entfiel im Jahr 2025 auf den Ersatz von Altanlagen. Doch die erwartete Rückbauwelle ist bislang ausgeblieben. Die Windenergie an Land hat 2025 mit 5.232 Megawatt Bruttozubau das zweitbeste Ausbaujahr ihrer Geschichte erreicht. Das ist ein Plus von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Knapp 30 Prozent dieser Leistung entfielen auf Windenergie-Repowering, also auf den Ersatz von Altanlagen an bestehenden Standorten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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