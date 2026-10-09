Wiesbaden - Im August 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 58,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Das waren 1,1 Prozent weniger als im August 2025, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mit.
Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im August 2026 gegenüber August 2025 um 1,6 Prozent auf 48,8 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 1,3 Prozent auf 9,9 Millionen, so die Statistiker.
Im Zeitraum Januar bis August 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 340,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 339,4 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,4 Prozent auf 283,8 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,0 Prozent auf 57,0 Millionen, so das Bundesamt.
Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im August 2026 gegenüber August 2025 um 1,6 Prozent auf 48,8 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 1,3 Prozent auf 9,9 Millionen, so die Statistiker.
Im Zeitraum Januar bis August 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 340,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 339,4 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,4 Prozent auf 283,8 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,0 Prozent auf 57,0 Millionen, so das Bundesamt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur