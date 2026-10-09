BÖRSE AKTUELL: Sorgen um die Einnahmen von OpenAI belasten die Wall Street

In den aktuellen Börsen News zeigen sich die weltweiten Finanzmärkte zwiegespalten: Während Enttäuschungen über das Umsatzwachstum von OpenAI die Tech-Werte an der Wall Street spürbar belasten, verzeichnen Edelmetalle wie Gold und Silber kräftige Gewinne. Parallel sorgen politische Statements zu Iran für Entlastung am Ölmarkt.

?? Aktienmärkte: Wall Street im Minus, Asien weitgehend stark

Schwächephase in den USA: Die US-Aktienindizes beendeten die jüngste Handelssitzung unter Druck. Der technologielastige Nasdaq verlor über 1,2 - während der breite S&P 500 um rund 0,5 - nachgab.

Dämpfer für den KI-Sektor: Hauptauslöser des Verkaufsdrucks waren Sorgen um die Geschäftsergebnisse von OpenAI. Die aktuelle Jahresumsatzrate liegt bei rund 50 Milliarden US-Dollar - Marktteilnehmer hatten teilweise mit bis zu 70 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Druck auf Chip- - Energieaktien: Die Verfehlung der OpenAI-Erwartungen traf Chiphersteller sowie Energieversorger direkt und dämpfte die vorangegangene Euphorie über künftige KI-Großinvestitionen.

Trumps Nvidia-Transaktionen: Donald Trump machte bekannt, dass er im August Nvidia-Aktien im Wert von bis zu 1,6 Millionen US-Dollar gekauft und zeitgleich Anteile desselben Unternehmens für bis zu 1 Million US-Dollar verkauft hatte. Die Nachricht erschien am selben Tag, an dem der US-Präsident dem Nvidia-CEO Jensen Huang die National Medal of Science überreichte, was Bedenken hinsichtlich potenzieller Interessenkonflikte im Kontext geplanter US-Cipexport-Regulierungen auslöste.

Gewinne in Asien: Die meisten asiatischen Aktienmärkte trotzten den US-Vorgaben und schlossen im Plus. Der Hang Seng legte um 1,2 - zu, der FTSE China 50 stieg um 1,3 - und der australische S&P/ASX 200 gewann 0,6 %.

Ausnahmen: Japans Nikkei 225 blieb unter Druck und fiel um 0,1 - Die Börsen in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen....

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