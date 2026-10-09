DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages Hangeul geschlossen.

MONTAG: In Japan findet wegen des Tags des Sports kein Handel statt.

MONTAG: In den USA pausiert der Anleihemarkt wegen des Tags der amerikanischen Ureinwohner.

TAGESTHEMA

Der annualisierte Umsatz von OpenAI belief sich per September auf rund 50 Milliarden Dollar und lag damit etwa 20 Milliarden unter den zuvor an Investoren gemeldeten Zahlen. Dies berichtet die Financial Times mit Bezug auf Finanzdokumente. Die Diskrepanz ergebe sich aus unterschiedlichen Berechnungsmethoden für den annualisierten Umsatz bei OpenAI und seinem Konkurrenten Anthropic. Während Anthropic auch Einnahmen aus Verkäufen über Cloud-Partner wie AWS und Google Cloud in seine Kalkulationen einbeziehe, berücksichtige OpenAI solche Partnereinnahmen in seinen Zahlen nicht, heißt es. Der Versuch von Investoren, einen direkten Vergleich zwischen den Umsätzen der beiden Unternehmen herzustellen, habe zu den höheren Schätzungen geführt. Frühere Versuche, die Umsatzzahlen von OpenAI anzupassen, hätten zu Berichten geführt, wonach der annualisierte Umsatz des Unternehmens im August 40 Milliarden Dollar erreicht habe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/Delta Airlines Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,1

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.842,25 +0,3 E-Mini-Future Nasdaq-100 31.170,00 +0,7 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.716,60 +0,6 Topix-500 (Tokio) 4.103,63 +0,3 Kospi (Seoul) Feiertag Shanghai-Composite 3.807,05 -0,1 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.171,85 +1,6

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenausklang lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz feststellen. Nach den teils kräftigen Verlusten des Vortags kommt es mancherorts zu einer Gegenbewegung, nachdem die US-Anleiherenditen am Vorabend deutlich gesunken sind und auch der Ölpreis aktuell etwas nachgibt. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass die USA vor den Zwischenwahlen Anfang November keine weiteren Angriffe auf den Iran vornehmen würden, auch wenn der Iran in den vergangenen Wochen verstärkt Tankschiffe angegriffen habe. Trump schrieb überdies von "produktiven" Gesprächen mit Teheran. Aktien des Chipsektors und mit KI-Bezug folgen den US-Pendants nach unten. Diese waren am Donnerstag unter Druck geraten, nachdem die Financial Times berichtet hatte, der Jahresumsatz von OpenAI falle offenbar niedriger aus als bislang signalisiert. Das könne für Halbleiterhersteller eine geringere Nachfrage bedeuten. In Hongkong fallen Hua Hong Grace um 3,7 Prozent und Semiconductor Manufacturing International um 1,6 Prozent ein. Für Kioxia geht es in Tokio um 3 Prozent abwärts. Softbank Group und Renesas verbilligen sich um 5 und um 2,8 Prozent. In den Blick rückt zusehends die Bilanzsaison. Die Uniqlo-Mutter Fast Retailing hat einen rekordhohen Jahresgewinn gemeldet und weiteres Gewinnwachstum in Aussicht gestellt; die Aktie des Textileinzelhändlers gibt gleichwohl um 3 Prozent nach. Seven & i Holdings, Betreiberin der 7-Eleven-Convenience-Stores, hat den Gewinn im ersten Halbjahr den Nettogewinn gesteigert. Die Aktie legt um 0,3 Prozent zu.

WALL STREET

zuletzt +/-% Dow-Jones 51.231,64 +0,1 S&P-500 7.765,36 -0,5 Nasdaq Composite 27.193,34 -1,3 Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,83 Mrd 1,18 Mrd Gewinner 1.710 582 Verlierer 1.016 2.157 Unverändert 86 72

Leichter - Die Belastungsfaktoren des Vortages hatten Bestand, steigende Ölpreise und - zumindest zwischenzeitlich - im Sog der Ölpreise steigende Marktzinsen. Allerdings kamen die Renditen von ihren Tageshochs im Handelsverlauf deutlich zurück und sanken im Tagesvergleich sogar, wozu auch eine gut verlaufene Auktion 30-jähriger Anleihen beitrug. Die Aktienindizes lösten sich darauf etwas von den Tagestiefs. "KI-Aktien" litten unter einem Bericht der Financial Times, dass der Jahresumsatz von OpenAI um rund 20 Milliarden Dollar unter früheren Schätzungen liegen soll. OpenAI habe mitgeteilt, dass sich die Einnahmen gegen Ende des vergangenen Monats auf annualisierter Basis 50 Milliarden Dollar genähert hätten, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von rund 70 Milliarden. Nvidia fielen um 2,9 und AMD um 3,9 Prozent, der Halbleiterindex knickte um 3,4 Prozent ein. Wolfspeed stiegen zunächst, nachdem der Halbleiterhersteller eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Pentagon abgeschlossen hatte, schlossen aber letztlich 1,1 Prozent im Minus. PepsiCo meldete einen höheren Gewinn und Umsatz, senkte aber auch die Prognose und will die Kosten senken. Der Kurs stieg um 3,7 Prozent. Resources Connection brachen 23 Prozent ein - belastet von einem Umsatzrückgang und einem höheren Verlust.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,75 -0,01 10 Jahre 5,23 -0,05

Die Renditen kletterten zunächst weiter, kamen dann aber deutlich zurück und gaben sogar nach. Marktteinehmer verwiesen auf eine erneut problemlos verlaufene große Auktion von Staatsanleihen, dazu war von Anleihekäufen die Rede, angesichts des auch im Vergleich zu Aktienanlagen attraktiv angesehenen Renditeniveaus.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1231 +0,2 1,1209 1,1190 -4,4 EUR/JPY 177,66 +0,4 176,97 177,10 -3,4 EUR/GBP 0,8481 +0,1 0,8472 0,8479 -2,7 USD/JPY 158,16 +0,2 157,86 158,23 +1,0 USD/KRW 1.341,44 -0,0 1.341,93 1.340,06 -6,9 USD/CNY 6,6966 -0,1 6,7021 6,7026 -4,2 USD/CNH 6,6968 -0,1 6,7034 6,7032 -4,0 USD/HKD 7,8470 -0,0 7,8478 7,8472 +0,8 AUD/USD 0,6982 +0,4 0,6955 0,6950 +4,7 NZD/USD 0,5620 +0,2 0,5610 0,5590 -2,4 BTC/USD 82.286,59 +0,6 81.768,58 83.133,68 -6,2

Die Kombination aus starken Wirtschaftsdaten und steigenden Ölpreisen sowie US-Renditen stützte den Dollar zunächst, als die renditen dann deutlich zurückfielen, kam auch der Dollar zurück. Im späten US-Handel wurde der Euro mit 1,1210 Dollar bewertet, einen Tick höher als am späten Mittwoch.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.193,28 +1,4 59,35 4.133,93 Silber 60,24 +1,5 0,90 59,34 Platin 1.675,81 +2,5 41,56 1.634,25

Der Goldpreis zog um 0,8 Prozent an auf 4.140 Dollar, nachdem im späten Handel deutlicher sinkende US-Renditen für Auftrieb bei dem Edelmetall gesorgt hatten.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,43 -1,2 -1,06 91,49 Brent/ICE 102,82 -1,4 -1,46 104,28

Die Ölpreise zogen kräftig an, phasenweise betrog das Plus bei Brent über 5 Prozent. Am Ende des tages betrug es knapp 3 Prozent auf 104,15 Dollar. Händler erklärten die Ölpreisrally mit fortgesetzten Angriffen auf die zivile Schifffahrt im Persischen Golf, Berichten über US-Planungen für neue Angriffe auf den Iran und den Wirbelsturm Isaias, der die Ölförderung im Golf von Mexiko einschränkt. Für etwas Entspannung sorgten im Handelsverlauf Aussagen von US-Präsident Trump über produktive Gespräche mit dem Iran und dass die USA den Iran nicht vor den Zwischenwahlen angreifen würden.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA / ANLEIHERÜCKKÄUFE

Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag bei einer Rückkaufaktion von Anleihen mit einer Laufzeit von 20 bis 30 Jahren Wertpapiere im Wert von 6 Milliarden US-Dollar angenommen. Nach der Operation bewegten sich die Renditen für 30-jährige US-Staatsanleihen bei 5,608 Prozent und lagen damit unter dem Tageshoch von 5,7315 Prozent. Analysten prognostizierten, dass der Rückkauf wahrscheinlich keine nennenswerten Auswirkungen auf die Renditen von Staatsanleihen haben werde, da das Volumen der Operation von 6 Milliarden Dollar erwartet worden war.

JAPAN / AUSGABEN PRIVATHAUSHALTE

- Ausgaben privater Haushalte Aug -3,1% (PROGNOSE: -3,6%) gg Vorjahr

- Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Aug -6,8% gg Vorjahr

- Konsumneigung Aug 64,5%

- Konsumneigung Aug -4,1 Pkt gg Vorjahr

AMERICAN EXPRESS

muss eine Geldstrafe in Höhe von 350 Millionen US-Dollar an das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) des US-Finanzministeriums zahlen. Das Finanzunternehmen hat nach Überzeugung der Behörde gegen bundesstaatliche Vorschriften zur Bankgeheimniswahrung und Geldwäschebekämpfung verstoßen.

SPACEX

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October 09, 2026 01:58 ET (05:58 GMT)

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