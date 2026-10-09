Nach dem Sturz unter die 25.000-Punkte-Marke nimmt der DAX am Freitag bereits wieder Anlauf auf die psychologisch wichtige Schwelle. Rückenwind liefern nachgebende Ölpreise und sinkende US-Anleiherenditen, nachdem beide Faktoren den Leitindex am Donnerstag noch schwer belastet hatten. Entscheidend ist nun, ob sich der DAX an einer wichtigen charttechnischen Unterstützung nachhaltig stabilisieren und die 25.000-Punkte-Marke zurückerobern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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