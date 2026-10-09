Genf - Wiseqey und seine Tochter Sealsq haben mit der an der US-Tech-Börse Nasdaq kotierten Mantelgesellschaft (SPAC) GigCapital8 eine verbindliche Vereinbarung zur Fusion ihrer Quantum-Plattform Quantisimo geschlossen. Nach Abschluss der Transaktion wird Quantisimo als eigenständiges Unternehmen an der Nasdaq gelistet und mit rund 666,1 Millionen Dollar bewertet. Wiseqey und Sealsq werden gemeinsam die Mehrheit der Anteile an der neuen Holding Quantisimo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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