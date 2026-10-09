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Das "New Asia Forum" strebt bei seiner Eröffnungsveranstaltung auf Bali Investitionen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar in die Region "New Asia" an



09.10.2026 / 08:45 CET/CEST

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Unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Prabowo Subianto, Präsident der Republik Indonesien JAKARTA, Indonesien, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue globale Plattform für Investitionen, Kapitalbildung und wirtschaftliche Partnerschaften wird am 3. und 4. Dezember in Bali, Indonesien, ins Leben gerufen. Das New Asia Forum hat sich bei seiner ersten Ausgabe ein Investitionsziel von 30 Milliarden US-Dollar für das New Asia gesetzt. Das Forum wird langfristiges Kapital mit den Chancen verbinden, die das nächste Jahrzehnt in Asien prägen werden. Das "New Asia Forum", das von Danantara Indonesia (dem Staatsfonds Indonesiens) unterstützt und von Richard Attias & Associates organisiert wird, entsteht mit einem klaren Ziel vor Augen: das globale Tor zum "Neuen Asien" zu werden und langfristiges Kapital mit den Projekten, Partnerschaften und politischen Entscheidungsträgern zu verbinden, die in der Lage sind, Visionen in Investitionen umzusetzen. Der wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt verlagert sich. In der gesamten Region entsteht eine neue Generation von Volkswirtschaften: zunehmend vernetzt, technologisch ambitioniert, investitionsgetrieben und in der Lage, ihre eigene Zukunft zu finanzieren. Der asiatisch-pazifische Raum trägt bereits fast 60 % zum weltweiten Wirtschaftswachstum bei (IWF, 2025). Dennoch zieht das Land weit weniger langfristiges internationales Kapital an, als es ihm eigentlich zustehen würde. Das "New Asia Forum" hat sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu schließen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Konferenzen ist das New Asia Forum auf Transaktionsbereitschaft, Kapitaleinsatz und Umsetzung ausgerichtet. Das Ziel von 30 Milliarden US-Dollar soll durch eine sorgfältig zusammengestellte Pipeline investitionsreifer Projekte erreicht werden. Staatschefs, Minister, staatliche Investoren und CEOs internationaler Unternehmen werden ihre Bemühungen in unterzeichnete Verpflichtungen in acht strategischen Bereichen umsetzen: 1. Strategische Ressourcen und Downstreaming 2. Energie und Leistung 3. Mobilität und fortschrittliche Fertigung 4. Digitale Infrastruktur und KI 5. Lebensmittel- und Agrarwirtschaft 6. Handel und Vernetzung 7. Tourismus und Kreativwirtschaft 8. Bildung und Humankapital Das "New Asia Forum" wird die Verpflichtungen und Fortschritte über alle Veranstaltungen hinweg verfolgen und so eine dauerhafte Plattform für Rechenschaftspflicht, Partnerschaft und Investitionen schaffen. Rosan Roeslani, Vorstandsvorsitzender von Danantara Indonesia und Investitionsminister der Republik Indonesien, sagte: " "Das New Asia Forum bringt langfristiges globales Kapital näher an die Chancen heran, die sich in ganz Indonesien und der gesamten Region eröffnen. Als staatlicher Investor von " "und Gründungspartner des Forums lädt Danantara Indonesia Partner dazu ein, gemeinsam diese Chancen für langfristige Wertsteigerung zu erschließen. Unter der Schirmherrschaft von Präsident Prabowo Subianto präsentiert sich Indonesien der Welt mit Selbstbewusstsein, Ehrgeiz und Kooperationsbereitschaft." "Seit Jahrzehnten wird Asien in erster Linie als Ziel für globales Kapital angesehen. "Diese Situation ändert sich gerade", sagte Richard Attias, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Richard Attias & Associates. "Das neue Asien wird nicht nur Kapital anziehen. Es wird diese zunehmend gestalten, lenken und bestimmen, wo sie die größte Wirkung entfalten kann. "Wir stehen vor einem der wichtigsten Investitionszyklen unserer Generation, und Asien steht dabei im Mittelpunkt." Das erste "New Asia Forum" wird eine Veranstaltung sein, zu der ausschließlich geladene Gäste Zugang haben. An ihr werden mehr als 1.000 Führungskräfte teilnehmen; auf dem zweitägigen Programm stehen über 100 Referenten und mehr als 40 Veranstaltungen. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-new-asia-forum-strebt-bei-seiner-eroffnungsveranstaltung-auf-bali-investitionen-in-hohe-von-30-milliarden-us-dollar-in-die-region-new-asia-an-302903338.html



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