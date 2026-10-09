Unterföhring (ots) -Diese Staffel gedeiht prächtig: Die Prime-Time-Show von "Promi Big Brother" legt am Donnerstagabend mit der vierten Folge deutlich zu und kommt auf sehr starke 10,2 Prozent Marktanteil (Overnight-Quote) in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Ebenfalls sehr gute 12,2 Prozent der jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sind am Donnerstag dabei und sehen live unter anderem den Wechsel von Anouschka Renzi ins Haus und den Abstieg von Redo in den Garten durch das Voting der Zuschauer.Durch die Nacht mit dem großen Bruder: Nach der Prime-Time-Show mit Marlene Lufen und Jochen Schropp bleiben schöne 8,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen auch bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" in SAT.1. Bei den Jüngeren (14-49 J.) setzen sich schöne 10,7 Prozent der Zuschauer mit Jochen Bendel und seinen Gästen ans Lästerlagerfeuer und verfolgen den neuesten Gossip zu den Geschehnissen im Garten und im Haus.Aktuelle Garten-Bewohner- Reality-Queen Kim Virginia Grey- Ex-Bayern-Spieler Christian Lell- Box-Legende Axel Schulz- Schauspieler Gedeon Burkhard- GNTM-Finalist Godfrey Egbon (Nominiert)- Model Tessa Bergmeier- Kult-XXL-Gastronom Redo (Nominiert)Aktuelle Haus-Bewohner- Reality-Star Maurice Dziwak- Reality-Sternchen Francesca Morgese- No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa- Sido-Ex Gia Georgina- Creatorin Nina Bridney (Nominiert)- Reality-Star Nikola Grey (Nominiert)- Schauspielerin Anouschka RenziProduziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother" - täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf Joyn"Promi Big Brother - Die Late Night Show" und "Promi Big Brother - Livestream" - täglich im Anschluss an die Hauptshow live in SAT.1 oder streamen auf Joyn"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf JoynBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 09.10.2026 (vorläufig gewichtet)Fotos der Bewohner, des Gartens und des Hauses, sowie weitere Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter picdrop.com/joyn/promibigbrother.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. - 1129Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comLisa.Wittke@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6367841