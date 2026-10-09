Zürich - Visorway AG, das KI-native Dienstleistungsunternehmen für Sourcing und Procurement, hat den Abschluss seiner Pre-Seed-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Die Runde wurde vollständig von Angel-Investoren getragen und bewertet Visorway mit CHF 3 Millionen. Die Investition wird eingesetzt, um die Services auszubauen, die Kunden auf Visorway nutzen, und das Netzwerk der Fachexperten dahinter zu erweitern. Die Chance ist strukturell Die Chance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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