Potsdam (ots) -Seit 30 Jahren untersucht die Bundeswehr das verteidigungs- und sicherheitspolitische Meinungsbild Deutschlands. Was steckt hinter der Bevölkerungsbefragung des ZMSBw? Dazu sprechen Dr. Steinbrecher, Dr. Graf, Wolfang Prinz und Oberstleutnant Gutzeit.Zeitenwende im InteresseIn dieser Folge sprechen die Gesprächspartner über den Auftrag und den Anspruch der jährlichen Bevölkerungsbefragung (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/bevoelkerungsbefragung-2026-wehrbereitschaft-deutschland-6150566)des ZMSBw, bzw. des ehem. Sozialwissenschaftlichen Institutes der Bundeswehr (SOWI). Als "Armee der Demokratie" hat die Bundeswehr ein hohes Interesse an der öffentlichen Meinung seines Landes und möchte den sicherheitspolitischen Dialog auf ein empirisches Fundament stellen. Da das ZMSBw eine Ressortforschungseinrichtung des BMVg ist, werden im Gespräch auch Fragen zur Themenwahl oder Nutzung der Forschungsergebnisse beantwortet. Besonders interessant: Zu dieser Frage äußert sich auch ein Gesprächspartner aus dem Verteidigungsministerium Österreichs.GesprächspartnerDr. Timo Graf forscht zur öffentlichen Meinung in der Bundesrepublik Deutschland sowie zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Am ZMSBw ist er der derzeitige Leiter der Bevölkerungsbefragung.Dr. Markus Steinbrecher forscht am ZMSBw zu Sicherheitspolitik, Militärsoziologie, öffentlicher Meinung, politischen Einstellungen und politischem Verhalten.Wolfang Prinz ist Referatsleiter von Kommunikation/Zielgruppenkommunikation/Strategische Markt- und Meinungsforschung im Wiener Bundesministerium für Landesverteidigung.Oberstleutnant Michael Gutzeit ist seit 2022 der Leiter der Informationsarbeit am ZMSBw und verantwortlich für Presse, Website und digitale Medien.Pressekontakt:Oberstleutnant Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6367848