Datum der Anmeldung:
01.10.2026
Aktenzeichen:
B5-109/26
Unternehmen:
Konecranes / Mitsubishi Electric Corporation / Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Hebezeug, industrielle Getriebemotoren
01.10.2026
Aktenzeichen:
B5-109/26
Unternehmen:
Konecranes / Mitsubishi Electric Corporation / Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Hebezeug, industrielle Getriebemotoren
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