München (ots) -Hollywood trifft auf deutsche Publikumslieblinge: Die neuen fiktionalen Serien-Highlights der ARD Mediathek reichen von Impro-Dramedy und Mystery-Thriller bis zur Mockumentary. Ob große Gefühle, dunkle Geheimnisse oder gesellschaftspolitische Stoffe - die neue Seriensaison bietet Geschichten so vielfältig wie ihre Stars. Mit Fran Drescher, Sylvie Meis, Helena Zengel, Friedrich Mücke, Maximilian Mundt und Moritz Bleibtreu versammelt die neue Seriensaison große Namen in überraschenden Rollen und außergewöhnlichen Serienwelten.Sophie Burkhardt, Channelmanagerin ARD Mediathek: "Rund zwei Drittel der Nutzung der ARD Mediathek entfallen auf fiktionale Inhalte - ein Beleg dafür, welchen Stellenwert Filme und Serien haben. Dabei wollen wir bewusst Geschichten aus Deutschland erzählen. Von Sylt bis Köln-Porz - unsere Fiktion ist regional verankert, mal subtil, mal dramaturgisch prägend. Das ist kein Zufall, sondern Teil unseres Selbstverständnisses: Menschen brauchen Geschichten und Orte, in denen sie sich wiedererkennen. Denn Identifikation schafft Verbundenheit - und daraus kann gesellschaftlicher Zusammenhalt wachsen."Ausgewählte Highlights der Serien-Season 2026/2027:Hätte das Attentat verhindert werden können? Zehn Jahre nach dem Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz blickt "Breitscheidplatz 19/12" (NEUESUPER/ARD Degeto/rbb/NDR/hr) auf die Vorgeschichte: auf Warnsignale, Ermittler und ein Geflecht aus Befugnissen und Rivalitäten, in dem Anis Amri durchs Raster fallen konnte. Mit Albrecht Schuch als Anti-Terror-Ermittler, Tamer Trasoglu als V-Mann und Bayan Layla als junge Polizeibeamtin. Ab 30. Oktober in der ARD Mediathek.Zwischen Dünen und Detox: In einer exklusiven Entzugsklinik auf Sylt treffen Menschen aufeinander, die ihren Problemen entkommen wollen - und prompt auf Neue stoßen. Emil und Oskar Belton ("Die Discounter") erzählen mit "Die Friesenjunkies" (Kleine Brüder/ARD Degeto/Radio Bremen/hr) eine schräge Impro-Dramedy-Serie über Süchte und Selbstfindung. Mit hochkarätigem Cast um Sylvie Meis, Martin Brambach und die Belton-Brüder. Ab 6. November in der ARD Mediathek.Im Bann der Mondwende: In der Mystery-Thriller-Serie "RITUS" (Made For Film/ARD Degeto/hr) stößt Ermittler Berger (Moritz Bleibtreu) auf ein jahrtausendealtes Geheimnis. Ein uralter Ritus wirkt im Verborgenen und kündigt sich nur alle 18 Jahre mit Albträumen, Blackouts und verstörenden Visionen an. Während Berger ermittelt, sucht Henri (Maximilian Mundt) seinen von Albträumen geplagten Bruder - und gerät dabei ebenfalls in den Sog des mysteriösen Geschehens. Ab 27. November in der ARD Mediathek.Vom Uptown-Girl zur Drogen-Queen: Für die 18-jährige Ronja (Helena Zengel) zerbricht in "Westend Girl" (Flare Film/WDR/ARTE/BETA FILM) von einem Moment auf den anderen ihre heile Welt: Ihre Eltern werden wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel verhaftet. Auf der Suche nach Beweisen für ihre Unschuld entdeckt Ronja deren geheimes Doppelleben. Eine Drama-Thriller-Serie über Familie, Vertrauen und die Frage, wem man noch glauben kann. Ab 4. Dezember in der ARD Mediathek.Eine Frau gegen die Regeln, eine Stadt gegen die Cholera: Mit "Charité 1831" (UFA Fiktion/UFA Mitte/ARD Degeto/ARD)reist die Kultserie weiter zurück als je zuvor - in eine Zeit des medizinischen Umbruchs, in dem sich die moderne Diagnostik erst entwickelt und Frauen der Arztberuf verwehrt bleibt. Overath (Marlene Burow) will trotzdem Ärztin werden und gibt sich an der Charité als Mann aus. Als ihr ehemaliger Verlobter, der Armenarzt Calow (Philip Froissant), dort zu arbeiten beginnt, droht ihr Geheimnis aufzufliegen. Gleichzeitig breitet sich eine tödliche Krankheit in Berlin aus.Ab 18. Dezember in der ARD Mediathek.Zweifelfrei sehenswert: "Die Zweiflers" (turbokultur/ARD Degeto/hr/WDR) verbinden jüdisches Leben mit viel Humor, herrlichem Familienchaos und Geschichten von verpasster Liebe, besonderen Chancen und Neuanfängen - mitten im deutschen Alltag. Nun kehrt die Familie mit einer zweiten Staffel zurück. Für viel Wirbel sorgt Hollywood-Star Fran Drescher: Als Plattenlabel-Chefin Melissa macht sie Samuel ein vielversprechendes Jobangebot. Ab 15. Januar in der ARD Mediathek.Superhelden mit Migrationsgeschichte: Was, wenn Außenseiter zu Helden werden? "All Heroes Are Bastards" (btf/pmr/ARD Degeto) ist eine gesellschaftspolitische Superheldenserie über Macht, Herkunft und die Frage, was wahre Helden ausmacht. Für Malik (Sero el Mero) und seine Freunde aus Köln-Porz ändert sich alles, als sie durch ein mysteriöses Artefakt plötzlich Superkräfte erhalten. Als Kinder aus ihrem Viertel verschwinden, machen sich die drei auf die Suche und geraten dabei immer tiefer in den Kampf gegen ein korruptes Regime. Frühjahr 2027 in der ARD Mediathek.Der Meister der Manipulation ist zurück - und diesmal digital: "Mabuse" (Keshet Germany/CCC Filmkunst/ARD Degeto/hr)holt die legendäre Figur ins Hier und Jetzt und macht aus dem klassischen Stoff einen modernen Crime-Thriller. Zwischen digitaler Kontrolle, Macht und Täuschung beginnt ein gefährliches Spiel, in dem bald niemand mehr weiß, wer wen manipuliert. Mit Friedrich Mücke und Marie Bloching. 2027 in der ARD Mediathek.Wo die dritte Halbzeit wichtiger ist als die erste: In der Mockumentary-Comedy "Bolzen" (Montavia Filmproduktion/SWR) kehrt der gecancelte Profifußballer Marty (Ben Felipe) zu seinem Heimatverein in der Kreisliga zurück - mit dem Traum vom Comeback. Doch bevor es zurück auf den Platz geht, muss Marty erst sein ramponiertes Image und seine Starallüren in den Griff bekommen. Eine trocken-komische Serie über Abstürze, zweite Chancen und die schönste Nebensache der Welt.2027 in der ARD Mediathek.Opulentes Historienspektakel mit großen Gefühlen: "Der Circus - Welt der Träume (AT)" (Dreamtool/ARD Degeto/BR) entführt ins München des frühen 20. Jahrhunderts und erzählt vom Anfang des Showbusiness. Nach einem missglückten Juwelenraub flieht Pauline in einen Zirkus, der kurz vor dem Ruin steht, und findet dort eine neue Heimat. Während der junge Zirkusdirektor Carl um die Zukunft des Unternehmens kämpft, wächst aus der ungewöhnlichen Gemeinschaft eine Wahlfamilie - gemeinsam stürzen sie sich in das Abenteuer ihres Lebens. 2027 in der ARD Mediathek.Weitere Informationen zu allen Serien-Inhalten finden Sie unter https://pressekits.ard.de/serienspotlightFotos bei ard-foto.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionKommunikation | PRE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6367878