München (ots) -- Jasmin und Patricia liefern sich schon am ersten Abend heftige Wortgefechte mit der Konkurrenz- Ein mysteriöses Ritual und ein Fluch sorgen für zusätzlichen Schrecken im Camp- "CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+ und am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEIZum Start von "CoupleChallenge - Halloween Edition" warten tief in den Wäldern Sachsens nicht nur angsteinflößende Challenges, Flüche und ein mysteriöses Ritual auf die sechs Couples. Schon am ersten Abend eskaliert ein Streit - mit folgenschwerem Ausgang. Doch damit beginnt der Horror erst, denn es warten bereits die erste Challenge, eine Nominierung und ein Fluch auf die Camp-Bewohner. "CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+ und am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI."CoupleChallenge - Halloween Edition" beginnt - und damit zieht erstmals der Grusel in das bekannte Reality-Format ein. Sechs Couples stellen sich in einem düsteren Camp in Sachsen einer ganz besonderen Herausforderung und kämpfen um bis zu 66.600 Euro. Kaum im Camp angekommen, beginnt der Spuk: Zwei Couples begeben sich auf eine nächtliche Wanderung mit unbekanntem Ziel und stoßen mitten im Wald auf ein obskures Ritual mit weitreichenden Folgen. Zurück im Camp braucht es allerdings keine übernatürlichen Kräfte, um die Stimmung zum Kippen zu bringen. Jasmin und Patricia geraten heftig mit Sam und Rafi sowie Valencia und Giuliana aneinander - mit Folgen.Zwischen Streit und Grusel laufen auch die ersten Flirt- und Taktikversuche an. Jerry hält Ausschau nach seiner nächsten Herzensdame, die allerdings vor allem den Jackpot von 66.600 Euro im Blick hat. Umut wiederum streckt bei Jenny und Vanessa Graßl erste strategische Fühler aus - doch die Zwillinge wittern seine Absichten schnell. Auch die erste Challenge steht auf dem Programm. Beim Couple-Wissens-Check zeigt sich zunächst, wie gut sich die Teams wirklich kennen. Anschließend geht es im Hexen-Dress hoch hinaus: An einer Klippe über einem Bergsee müssen die Couples verzauberte Steine im Wasser versenken. Das Spiel hinterlässt Spuren beim Jackpot und bei den Gemütern - und dann steht auch schon die erste Nominierung an ...Für eines der Couples könnte es allerdings längst zu spät sein: Es ist bereits verflucht und kann seinem Schicksal nicht mehr entkommen. Und als schließlich noch eine düstere Gestalt das Camp betritt, ist klar: Der nächste Schreckmoment lässt nicht lange auf sich warten."CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+ und am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von RTL Studios produziert.Weitere Infos und Pressefotos finden Sie hier: CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/couplechallenge-das-staerkste-team-gewinnt).Über "CoupleChallenge - Halloween Edition":"CoupleChallenge - Halloween Edition" ist ein Spin-off des Reality-Formats "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, treten in einem düsteren Halloween-Setting gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen von Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das unterlegene Couple muss die Show verlassen. Zusätzlich sorgen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen, Schreckmomente und absurde Flüche für besondere Herausforderungen im Camp.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6367866