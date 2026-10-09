Der KI-Boom wird zunehmend zur Belastungsprobe für den Anleihemarkt. Technologieunternehmen haben in diesem Jahr bereits fast eine halbe Billion Dollar an neuen Schulden aufgenommen, um den Ausbau künstlicher Intelligenz zu finanzieren. Doch die Rekordflut hinterlässt Spuren: Tech-Anleihen geraten unter Druck, während die Kosten für Kreditausfallversicherungen bei Oracle, Broadcom und SpaceX auf Rekordstände steigen. Investoren verlangen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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