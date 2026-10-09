St. Gallen - Für die St. Galler Kantonalbank (SGKB) sind physische Filialen weiterhin zentral. Ausserdem sind weitere Dividendenerhöhungen zu erwarten bei entsprechenden Gewinnsteigerungen. Das Filialnetz mit den 37 Standorten spiele für die SGKB eine «zentrale Rolle», sagte CEO Christian Schmid in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» vom Freitag. «Die USP basiert auf lokaler Nähe, Vernetzung und Verankerung in der Region. Es wird definitiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab