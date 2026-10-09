Nach dem iPhone Duo ist offenbar noch nicht Schluss. Unter dem Motto "Welcome home" kündigt Apple für den 13. Oktober die nächste Produktvorstellung an. Der Titel macht schon klar, worum es gehen dürfte. Nach der Sommerpause redet die Technik-Branche in der Regel vom sogenannten Tech-Tember, statt vom September. In der Zeit stellen die großen Unternehmen mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft neue Hardware vor. Apple ist mit dem iPhone-Event eine feste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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