Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Telekom AG (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN XS3528380XXX/ WKN A5GS7D) mit einem Volumen von bis zu 650 Millionen Euro auf den Markt gebracht, berichtet die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 4,375%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 6. Oktober 2027, das Laufzeitende sei der 6. Oktober 2034. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro erhältlich. Der aktuelle Kurs liege bei rund 100,66% (Stand: 06.10.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,28%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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