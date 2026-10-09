ONTARIO, US (ots) -Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Mit dem Einzug des Herbstes und den bevorstehenden Feiertagen verbringen Familien wieder mehr Zeit zu Hause und suchen nach einfachen Möglichkeiten, ihre Wohnräume neu zu gestalten. Garvee präsentiert dazu eine sorgfältig ausgewählte Produktkollektion für Wohndekoration, Entspannung, gesellige Zusammenkünfte, Spielspaß im Freien und die Vorbereitung auf die Feiertage.Saisonale Dekoration für ein gemütliches ZuhauseGarvee Kunst-Ficus (180 cm): Mit seinem natürlich wirkenden Blattwerk und dem dekorativen Pflanzgefäß bringt der Kunst-Ficus frisches Grün in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche und Homeoffices - ganz ohne Gießen oder regelmäßige Pflege. Garvee Weihnachtsbaum-Kollektion (https://www.amazon.de/dp/B0FN82KQJ3?maas=maas_adg_DB69BA46408076196A4E15BC6D56C9FC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1): Die Weihnachtsbäume von Garvee sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich - von klassischen, üppigen Modellen bis hin zu schlanken Varianten für kleinere Räume. Ausgewählte Modelle verfügen über eine integrierte Beleuchtung und sorgen so im Handumdrehen für festliche Stimmung. 10 % Rabatt auf Weihnachtsbäume und Kunstbäume - Rabattcode: GARVEEFALXXXGemütliche Atmosphäre für herbstliche ZusammenkünfteGarvee Rattan-Hängesessel (https://www.amazon.de/dp/B0GLNZJY3S?maas=maas_adg_A2DDD618794B223E3B6397FC640A2E37_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&language=en-GB&th=1): Das kokonförmige Design und die weiche Polsterung schaffen einen gemütlichen Platz zum Lesen, Kaffeetrinken oder Entspannen. Der Hängesessel eignet sich für den Innen- und Außenbereich und lässt sich zur saisonalen Aufbewahrung platzsparend zusammenklappen. 10 % Rabatt - Rabattcode: GARVEEFALXXX Garvee Weinregal im Industrial-Stil (https://www.amazon.de/dp/B0FFGN775X?maas=maas_adg_5617BFBF77ACDF3F5659A8641A3F03A0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1): Das Möbelstück verbindet Stauraum mit stilvoller Präsentation und bietet Platz für Weinflaschen, Gläser und Barzubehör. Die integrierte Beleuchtung und das Design im Industrial-Stil passen zu unterschiedlichen Einrichtungsstilen. 5 % Rabatt - Rabattcode: GARVEEFALXXX Garvee Klappbarer Bartisch: Der Tisch eignet sich für gesellige Runden, Partys, Grillabende und andere Veranstaltungen. Er bietet flexibel nutzbare Abstell- und Servierfläche und lässt sich nach Gebrauch schnell zusammenklappen und verstauen.Spielspaß im Freien und Geschenkideen für die FeiertageGarvee Land Rover Kinder-Elektroauto: Mit zwei Sitzplätzen, Fernsteuerung für Eltern, Sicherheitsfunktionen sowie interaktiven Licht- und Soundeffekten bietet das Elektroauto abwechslungsreichen Fahrspaß im Freien. Garvee Elektro-Kinderquad (https://www.amazon.de/dp/B0H4VKTH8J?maas=maas_adg_CC7CFDA7A8EECA7C846A5822C0AA8DE3_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1): Das Kinderquad ist für Fahrten im Freien konzipiert und verfügt über Vorwärts- und Rückwärtsgang, mehrere Geschwindigkeitsstufen sowie eine Fernsteuerung zur Unterstützung durch die Eltern. Garvee Elektro-Kindertraktor (https://www.amazon.de/dp/B0G2C2T6T9?maas=maas_adg_2DC858E3035CA05E2B88F2A166667B7B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1): Der Kindertraktor verbindet Fahrspaß mit fantasievollen Spielen im Freien. Er verfügt über eine Fernsteuerung für Eltern und einen abnehmbaren Anhänger zum Transport von Spielzeug und anderen leichten Gegenständen. 5 % Rabatt auf Elektro-Kinderquad und Elektro-Kindertraktor - Rabattcode: GARVEEFALXXX 5 % Rabatt auf das Land Rover Kinder-Elektroauto - Rabattcode: GARVEEFALXXX Garvee lädt Familien dazu ein, ihr Zuhause neu zu gestalten, sich auf die Feiertage vorzubereiten und die Herbstzeit mit praktischen Produkten für den Alltag zu genießen.Pressekontakt:Cherry SmithSupport@garvee.comOriginal-Content von: Garvee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182558/6367897