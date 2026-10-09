Unterföhring (ots) -Wo schlagen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihrem mobilen Quizstudio auf? Das wissen bis zum Start der Sendung nur die jeweils verantwortlichen Locationscouts Joko & Klaas und ganz Deutschland rätselt. Diesen Sonntag (20:15 Uhr, ProSieben) spielen die beiden "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" aber an keinem gänzlich unbekannten Ort. Die ProSieben-Quizshow findet erstmals live an einer Location statt, die von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer vorgeschlagen wurde. Joko & Klaas haben dazu aufgerufen, ungewöhnliche Orte für ESGQ per E-Mail einzusenden - mit Erfolg.Das ist der Weg zur hohen Gewinnsumme von 100.000 EuroTeamwork und Wissen oder die Bereitschaft zum Zocken sind nötig, um "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" für sich zu entscheiden und sich gegen die Mitspielerinnen und Mitspieler durchzusetzen. Drei Personen treten in 25 Quizrunden an. Wer richtig antwortet, bringt die ganze Gruppe eine Stufe weiter. Wer falsch antwortet, fliegt raus und wird durch die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten ersetzt. Antwortet keiner, müssen alle drei Spieler:innen die Show verlassen. Wer die 25. Quizfrage am Ende korrekt beantwortet, gewinnt 100.000 Euro.Produziert wird "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - immer sonntags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-MetzgerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6367910