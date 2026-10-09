Anzeige
Mehr »
Freitag, 09.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Elevate Sercive Group: Neue Expertise für den nächsten Wachstumsschritt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1MMEV | ISIN: DE000A1MMEV4 | Ticker-Symbol: GTH
Tradegate
09.10.26 | 11:17
0,140 Euro
-34,88 % -0,075
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
GERMAN TECH HOLDING GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GERMAN TECH HOLDING GMBH & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0300,24611:49
0,1200,14011:30
Dow Jones News
09.10.2026 10:09 Uhr
465 Leser
Artikel bewerten:
(2)

PTA-Adhoc: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

DJ PTA-Adhoc: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

Frankfurt am Main (pta000/09.10.2026/09:36 UTC+2)

German Tech Holding - Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

• Finanzierung der Zeichnung einer Beteiligung an der Zirnostics GmbH • Bezugsrecht im Verhältnis 1:3 zu einem Bezugskurs in der Spanne von 0,07 - 0,21 Euro pro Aktie • Volle Aktienplatzierung bereits durch Backstop-Order gesichert

Frankfurt am Main, 9. Oktober 2026 - Die persönlich haftende Gesellschafterin der German Tech Holding (GTH), eine in 2012 gegründete und im August 2026 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat heute auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. August 2024 unter TOP 8 e) gemäß

-- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bzw. TOP 10 b) gemäß -- 71c Abs. 2 AktG beschlossen, ihren Aktionären den Bezug eigener Aktien anzubieten.

Die GTH bietet ihren Aktionären vom 13. Oktober 2026 bis 27. Oktober 2026 den Bezug von bis zu 34,2 Mio. eigenen Aktien zum Bezugspreis mit einer Preisspanne von 0,07 bis 0,21 Euro an und führt ein Bookbuilding durch. Das Formular für den Bezug bzw. den Aktienkaufantrag steht ab 12. Oktober 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft (https:// germantechholding.com) unter der Rubrik "Für Aktionäre" zum Download zur Verfügung. Der finale Bezugskurs wird am 20. Oktober 2026 per Ad-hoc-Mitteilung und am 22. Oktober 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Gesamterlös-volumen beträgt mithin bis zu 7,2 Mio. Euro. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:3, das heißt, je eine Aktie berechtigt zum Erwerb von drei (eigenen) Aktien der Gesellschaft. Sofern nicht sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, besteht die Möglichkeit des Überbezugs. Der CEO und Gründer der GTH und Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, Christoph Gerlinger, die Mitglieder seiner Familie bzw. die Vehikel der genannten Personen haben erklärt, unabhängig vom festzusetzenden finalen Bezugskurs eigene Aktien im Verhältnis von mindestens 1:3 zu erwerben.

Der Gesellschaft liegt bereits eine sogenannte Backstop-Verpflichtung einer Aktionärin, der GG Beteiligungen UG vor, mit der sich diese verpflichtet hat, bei Kursfestsetzung am unteren Ende der Kursspanne sämtliche zum Erwerb angebotenen, nicht von Aktionären der GTH bezogenen GTH-Aktien zu erwerben, sodass der Platzierungserfolg bereits gesichert ist. Christoph Gerlinger, ist an der GG Beteiligungen UG mittelbar mit knapp 50 % beteiligt.

Zu dem öffentlichen Angebot wird die GTH am 12. Oktober 2026 ein Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 auf ihrer Website unter https://germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/ veröffentlichen.

Die Erlöse aus der Veräußerung eigener Aktien sollen zur Wahrnehmung der am 7. Oktober 2026 veröffentlichten Beteiligungsopportunität durch Zeichnung einer Barkapitalerhöhung der Zirnostics GmbH (https://germantechholding.com/ index.php/ad-hoc-mitteilung-vom-7-oktober-2026/) und zur Wahrung der Liquidität der Gesellschaft bis zur Veräußerung von Vermögensgegenständen, bis zur Durchführung einer weiteren Finanzierungsmaßnahme oder bis zur teilweisen oder vollständigen Vereinnahmung ihrer diversen Forderungen gegen die SGT Capital-Gruppe in Höhe von insgesamt 6,1 Mio. Euro sichern.

Die GTH beabsichtigt, Kaufanträge in Abhängigkeit von den auf den eingehenden Aktienkaufanträgen angegebenen Kursen im Interesse der Gesellschaft nur in dem Umfang anzunehmen, der ihren Kapitalbedarf deckt. Sie wird den Bezugspreis entsprechend festlegen, kann darunter liegende Kaufanträge nicht berücksichtigen und behält sich somit zugleich vor, weniger Aktien zu veräußern als in dem angekündigten öffentlichen Bezugsangebot von ihr angeboten werden. Aktionäre der GTH besitzen Bezugsrechte und haben Anspruch auf Annahme ihres Kauf-/Überbezugsantrags mithin nur, soweit der für den Bezug oder Kauf/Überbezug gebotene Preis nicht unter dem festzusetzenden Bezugspreis liegt und soweit der Kaufantrag durch Bezugsrechte gedeckt ist.

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die GTH firmierte bis zum 19. August 2026 unter The Payments Group Holding.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dedizierte Kundengruppen.

Daneben beschäftigt sich die GTH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT Capital-Gruppe in Höhe von 6,1 Mio. Euro.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com

Investor Relations Kontakt Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß m.gross@rosenbergsc.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      German Tech Holding GmbH & Co. KGaA 
           Humboldtstraße 60B 
           60318 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 348690520 
E-Mail:        ir@germantechholding.com 
Website:       germantechholding.com 
ISIN(s):       DE000A1MMEV4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791531360336 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 03:36 ET (07:36 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.