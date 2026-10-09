Zürich - Mit deutlichen Kursgewinnen ist der Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss in den Handel gestartet. Weit oben auf dem Kurstableau finden sich vor allem eher zyklische Werte, die im bisherigen Wochenverlauf mitunter einen schweren Stand hatten. Insgesamt bleibt die Lage an den Finanzmärkten aber angespannt und die Volatilität erhöht. «Die Anleger schöpfen wieder etwas Hoffnung, dass sich die Lage an den Energie- und Anleihemärkten zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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