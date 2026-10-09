Dräger hat ein sechs Jahre währendes regulatorisches Kapitel im US-Patientenmonitoring endlich abgeschlossen. Nach der FDA-Freigabe (Clearance) von Dräger IACS VG8.1 hat die Behörde den 2020 ausgesprochenen Warning Letter aufgehoben. Damit entfallen die verbleibenden Einschränkungen für die Vermarktung des Dräger-Monitoring-Portfolios in den USA und in anderen Märkten, die von FDA-Zulassungen abhängen. Kurzfristig erwarten wir nur geringe Auswirkungen auf das Ergebnis. Mittelfristig sehen wir jedoch ein verbessertes Wachstumsprofil, da Dräger seine US-Vertriebskapazitäten wieder aufbaut, die Neukundenakquise wieder aufnimmt und das bestehende Portfolio zunehmend mit Monitoring-Lösungen kombiniert. Wir heben unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2027/28 leicht an und erhöhen unser Kursziel von 130,00 EUR auf 135,00 EUR. KAUFEN. Dräger veranstaltet am 18. November einen Capital Markets Day (hybrid). Professionelle und institutionelle Investoren sowie Analysten sind herzlich eingeladen, sich anzumelden:https://research-hub.de/events/registration/2026-11-18-10-00/DR0-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research