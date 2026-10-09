DJ Porsche: Auslieferungen Januar-September 16% unter Vorjahresniveau

DOW JONES--Porsche AG hat in den ersten neun Monaten 16 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte lag das vor allem am Rückgang der Auslieferungen in China, die um 33 Prozent sanken. Insgesamt wurden von Januar bis September 178.532 Fahrzeuge ausgeliefert, darunter 21.493 in China. Die Auslieferungen in Deutschland sanken um 7 Prozent auf 20.954, die in Nordamerika um 13 Prozent auf 56.088, die in Europa (ohne Deutschland) um 11 Prozent auf 44.949 und die in Übersee- und Wachstumsmärkten um 19 Prozent auf 35.048.

Die Auslieferungsentwicklung im dritten Quartal verlief analog zur Halbjahresbetrachtung, wie Porsche mitteilte. Auch nach sechs Monaten hatte das Minus bei den Auslieferungen 16 Prozent betragen. In einem "weiterhin herausfordernden Marktumfeld" verfolge man eine wertorientierte Absatzsteuerung und setze auf eine ausgewogene Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Als positiv hob der Automobilhersteller die starke Nachfrage nach Fahrzeugen der Modellreihe 911 hervor (plus 12 Prozent). Absatzstärkste Modellreihe bleibe der Cayenne (minus 2 Prozent). In China seid das Marktumfeld "unverändert anspruchsvoll".

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October 09, 2026 03:42 ET (07:42 GMT)

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