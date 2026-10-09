Mainz (ots) -Penicillin hat die Medizin revolutioniert. Das Antibiotikum macht Operationen, Krebsbehandlungen und die Bekämpfung schwerer Infektionen möglich. Doch ausgerechnet bei diesem Schlüsselmedikament ist Europa heute weitgehend von asiatischen Lieferketten abhängig. Fällt der Nachschub aus, gerät ein Grundpfeiler der modernen Medizin ins Wanken. Die Dokumentation "Verlorene Heilkraft - Europas fatale Penicillin-Abhängigkeit" von Christian Kugler zeichnet die Geschichte des Penicillins nach und fragt, welche Folgen Europas Verlust der eigenen Produktionskapazitäten hat. Die Sendung ist am Mittwoch, 14. Oktober 2026, ab 20.15 Uhr in 3sat zu sehen und anschließend 90 Tage lang in der 3satMediathek verfügbar.Einst war Europa Zentrum der Forschung und Herstellung von Penicillin. Heute existiert mit dem österreichischen Kundl nur noch ein Standort, der Penicillin unabhängig von vollständigen asiatischen Lieferketten produzieren kann. Der Film zeigt, wie eng medizinische Versorgung, globale Wirtschaft und politische Entscheidungen miteinander verknüpft sind. Zugleich beleuchtet er eine weitere Gefahr: den zunehmenden Einsatz von Antibiotika in Humanmedizin und Tierhaltung, der resistente Keime begünstigt und die Wirksamkeit lebenswichtiger Medikamente bedroht.Ausgehend von den Entdeckungen Alexander Flemings und den frühen Forschungen Theodor Billroths stellt die Dokumentation eine zentrale Frage: Verliert Europa die Kontrolle über eine seiner wichtigsten medizinischen Errungenschaften?KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/verlorene-heilkraft-europas-fatale-penicillin-abhaengigkeit?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/verlorene-heilkraft-europas-fatale-penicillin-abhaengigkeit) steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die Doku "Verlorene Heilkraft - Europas fatale Penicillin-Abhängigkeit" zur Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6367937