Das Hamburger Bankhaus senkt sein Votum zum Düsseldorfer Rüstungskonzern auf neutral und kappt das Kursziel kräftig. Analysten vermissen Wachstumstreiber jenseits von 2030. Der Kurs gibt erneut nach und nähert sich dem tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Aktionäre streiten über Bewertung, Kosten und Lieferzeiten.Für Berenberg ist Rheinmetall kein Kauf mehr. Die Privatbank hat den Rüstungskonzern von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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