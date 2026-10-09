DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien erholen sich - T-Aktie sackt um 6% ab

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind freundlich in den Freitag gestartet und erholen sich vom Rücksetzer am Vortag. Für Entspannung und wieder mehr Risikobereitschaft sorgen sinkende Marktzinsen. Das hatte bereits im Späthandel an der Wall Street die Indizes von den Tagestiefs gelöst. Im Tagesvergleich sank die meistbeachtete US-Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 5,23 Prozent. Auslöser war nach Angaben von Marktteilnehmern eine erneut problemlos verlaufene große Auktion von Staatsanleihen, dazu war von Anleihekäufen die Rede, angesichts des inzwischen als attraktiv angesehenen Renditeniveaus.

Der DAX kommt um 0,8 Prozent voran auf 24.997 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,7 Prozent. Unterstützung kommt auch vom Ölpreis. Der hatte bereits am Vortag deutlich unter dem Tageshoch geschlossen, unter anderem, nachdem US-Präsident Trump von produktiven Gesprächen mit Teheran gesprochen und zumindest kurzfristig keine Angriffe auf den Iran avisiert hatte. Aktuell verbilligt sich Brent-Öl um weitere knapp 1 Prozent auf 103,50 Dollar.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an, aber nur leicht. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt bei 3,46 Prozent, verglichen mit einem Vortageshoch von fast 3,54 Prozent. Der Euro setzt seine Erholungsbewegung vom Vorabend fort. Er kostet 1,1232 Dollar. Konjunkturseitig sind eher keine größeren Impulse zu erwarten. Auf dem Programm steht lediglich um 16.00 Uhr der Index des US-Verbrauchervertrauens.

Branchenseitig stechen Aktien aus dem Telekomsektor negativ heraus. Der Stoxx-Branchenindex liegt mit einem Minus von 2,7 Prozent abgeschlagen am Ende. Auslöser ist, dass das Raketen- und KI-Unternehmen SpaceX seine Anstrengungen verstärkt, ins Mobilfunkgeschäft in den USA einzusteigen. Dafür hat das Unternehmen von Elon Musk nun mit einem großen Frequenzkauf den Grundstein gelegt. Mit dem Dienst Starlink bietet SpaceX bereits schnelles Internet direkt von Satelliten aus dem All an. Im einzelnen verliert die Aktie der über die Tochter T-Mobile besonders stark in den USA aktiven Deutschen Telekom 6,1 Prozent. BT Group geben um 1,5 Prozent nach, Orange um 2,3, Vodafone um 3,0 und Telefonica um 2,5 Prozent.

Ungünstig ist auch die Meldungslage für Aktien mit KI-Fantasie, sie hatten in Europa allerdings am Donnerstag schon vor der Nachricht schwach im Markt gelegen, dass der Jahresumsatz von OpenAI möglicherweise weit unter der bisherigen Annahme ausfallen könnte. An der Wall Street sackte der US-Halbleitderindex um über 3 Prozent ab. Laut der Financial Times geht aus Finanzdokumenten hervor, dass der annualisierte Umsatz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI per Ende September nur bei 50 Milliarden Dollar lag, weit unter den 70 Milliarden Dollar, die die Zeitung und andere Medien Ende vergangenen Monats auf der Grundlage seinerzeit vorliegender Daten berichtet hätten. Aktien wie ASML, STMicro und BE Semiconductor liegen leicht im Minus, Infineon liegen gut behauptet im Markt.

Um 4,6 Prozent nach oben geht es für Rational, nachdem RBC die Aktie des Großküchenherstellers auf "Outperform" erhöht hat. Gleiches hat das Analysehaus mit Heidelberg Materials gemacht, hier geht es um 2,7 Prozent nordwärts. Zugleich stufte RBC die Aktie des Wettbewerbers Saint-Gobain ab auf "Sectorperform", der Kurs steigt dennoch um 0,7 Prozent. Salzgitter schießen nach einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS sogar um 8 Prozent nach oben. Im Sog legen Thyssenkrupp um 3 Prozent vor.

Roche verteuern sich um 1,3 Prozent. Die US-Lebensmittel- und Arzneiaufsicht hat das Roche-Krebsmedikament Tecentriq für eine zwölfte Indikation zugelassen in Kombination mit einer Chemotherapie.

OMV verlieren 2,8 Prozent. Der österreichische Energie- und Chemiekonzern erwartet im dritten Quartal 2026 einen Gegenwind für das operative Ergebnis als Ergebnis staatlich verordneter "Solidaritätsbeiträge".

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.171,14 +0,7 44,41 6.126,73 6,6 Stoxx-50 5.292,83 +0,6 33,14 5.259,69 7,6 DAX 24.996,86 +0,8 189,89 24.806,97 2,1 MDAX 29.965,57 +1,6 458,74 27.039,42 -2,1 TecDAX 3.975,04 +0,2 9,51 3.091,28 9,8 SDAX 18.098,07 +1,5 275,26 13.062,07 5,4 FTSE 10.515,92 +0,7 74,32 10.441,60 5,9 CAC 7.797,89 +0,9 68,20 7.729,69 -4,3 SMI 13.784,21 +1,1 147,21 13.637,00 3,9 ATX 6.582,74 +0,3 22,17 6.560,57 23,6 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17.30 EUR/USD 1,1230 +0,2 0,0021 1,1209 1,1186 EUR/JPY 177,76 +0,5 0,7900 176,97 176,9300 EUR/CHF 0,9326 +0,0 0,0004 0,9322 0,9324 EUR/GBP 0,848 +0,1 0,0008 0,8472 0,8469 USD/JPY 158,25 +0,3 0,3900 157,86 158,1400 GBP/USD 1,3241 +0,1 0,0017 1,3224 1,3204 USD/CNY 6,6934 -0,1 -0,0087 6,7021 6,7045 USD/CNH 6,6937 -0,1 -0,0097 6,7034 6,7049 AUS/USD 0,6981 +0,4 0,0026 0,6955 0,6959 Bitcoin/USD 82.523,51 +0,9 754,93 81.768,58 83.060,25 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,62 -1,0 -0,87 91,49 Brent/ICE 103,44 -0,8 -0,84 104,28 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.194,09 +1,5 60,16 4.133,93 Silber 60,47 +1,9 1,13 59,34 Platin 1.691,14 +3,5 56,89 1.634,25 (Angaben ohne Gewähr)

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