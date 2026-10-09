Stuttgart (ots) -vom 2. bis 7. November 2026 öffnet das SWR PopUp Studio in der Marktstraße 39 in Lahr / Programm mit Moderator:innen, Creators und Workshops für SchulklassenVom 2. bis 7. November wird aus einem leerstehenden Ladengeschäft in der Marktstraße 39 in Lahr ein Studio mit offenen Türen. Dort können Besucherinnen und Besucher mit dem SWR ins Gespräch kommen und erfahren vor Ort, wie Radionews und Inhalte für Online, Social Media und Fernsehen entstehen und welche Angebote der SWR für die Menschen bereithält. Moderator:innen, Creators und lokale Akteur:innen sind zu Gast, Workshops zur Stärkung von Medienkompetenz für Schulklassen runden das Angebot ab.Sechs Tage ProgrammZum Auftakt am Montag, 2. November, ist "Landesschau"-Moderatorin Jana Kübel zu Gast. Am Dienstag folgt am Nachmittag SWR3 Moderator Kristian Thees. An weiteren Tagen kommen der Musiker und Creator Patrik Lehmann, die junge Lahrer Unternehmensgründerin Nerea Ohler sowie der Verein "Bürger aktiv" ins Studio. Außerdem sind der Sport-Influencer Daniel Hernes und SWR Wettermoderatorin Kristin Haub vor Ort. Zum Abschluss besucht am Samstag, 7. November, Günter Kastenfrosch aus dem "Tigerentenclub" das Studio.Medienkompetenz für SchulklassenAn den Vormittagen richtet sich der Blick gezielt auf junge Perspektiven und Medienkompetenz. Schulklassen besuchen das PopUp Studio und nehmen an Workshops teil. Sie beschäftigen sich mit Fake News, künstlicher Intelligenz und unterschiedlichen Nachrichtenformaten. Die Angebote geben Einblick in die Arbeitsweise der Redaktionsteams und unterstützen junge Menschen dabei, Informationen einzuordnen und digitale Entwicklungen besser zu verstehen.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/popup-studio-lahrNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6367970