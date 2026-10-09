Frankfurt am Main (ots) -Bis November 2026 laufen die Dreharbeiten zu einem opulenten Historienspektakel mit großen Gefühlen: "Der Circus - Welt der Träume" (AT) entführt ins München des frühen 20. Jahrhunderts und erzählt vom Anfang des Showbusiness. Nach einem missglückten Juwelenraub flieht Pauline in einen Zirkus, der kurz vor dem Ruin steht, und findet dort eine neue Heimat. Während der junge Zirkusdirektor Carl um die Zukunft des Unternehmens kämpft, wächst aus der ungewöhnlichen Gemeinschaft eine Wahlfamilie - gemeinsam stürzen sie sich in das Abenteuer ihres Lebens.In sechs Folgen à 45 Minuten erzählt die aufwändig von Dreamtool Entertainment im Auftrag von ARD Degeto Film und BR für die ARD produzierte Serie von einer faszinierenden Zirkuswelt zwischen Poesie und Abgrund, von der Suche nach einem selbstbestimmten Leben, von Zusammenhalt und Liebe. Unter der Regie von Sven Bohse spielen im prominenten Cast Julia Novohradsky, Rick Okon, Diyar Agit, Laura Berlin, Brigitte Hobmeier, Heino Ferch, Michael A. Grimm, Francis Fulton-Smith, Johanna Bittenbinder, Sushila Sara Mai, Leigh Gill, Vytautas Medineckas, Mina Tander, René Casselly und als Gast Ulrich Tukur.Die Serie ist frei angelehnt an historische Figuren und Motive rund um die Entstehungsgeschichte eines Münchner Zirkus', der es zu Weltruhm brachte. Für die Dreharbeiten wurde auf 20.000 Quadratmetern eine historische Zirkuswelt errichtet. Artistinnen und Artisten stehen gemeinsam mit dem Schauspielensemble vor der Kamera. Spektakuläre Shownummern entwickelt der Zirkusartist und "Ninja Warrior" sowie "Let's Dance"-Gewinner René Casselly, der selbst aus einer großen Zirkusfamilie stammt. Reale Wildtiere kommen bei den Dreharbeiten nicht zum Einsatz. Elefanten, Löwen und andere Tiere werden mit CGI und KI-gestützten Verfahren digital erschaffen.Zum InhaltMünchen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die junge Pauline (Julia Novohradsky) schlägt sich als Diebin durch. Ihr Traum: Neuseeland, von dem der Vater schwärmte - das Ende der Welt, wo eine Frau werden darf, was sie will. Als ein Juwelenraub schiefgeht, flieht sie vor der Polizei in einen rollenden Waggon und landet neben einem Elefanten: im Zug der Menagerie Continental, einem Zirkus vor dem Ruin. Carl (Rick Okon), der neue Direktor, hat den Zirkus als Kind verlassen und will sein Erbe nun verkaufen. Doch als er zum ersten Mal in der Manege steht, packt ihn eine Vision: das größte Zelt der Welt, elektrisches Licht, ein Orchester. Er überzeugt den Tierhändler Brockstätt (Heino Ferch) - zum Preis einer Klausel, die ihn alles kosten kann. Und er gewinnt und verliebt sich in Ida (Laura Berlin), die weltbeste Löwenbändigerin - die Frau, die ein anderer für sein Eigentum hält. Plötzlich scheint alles möglich. Pauline findet bei der Truppe, was sie nie gesucht hat: eine Familie. Und es zieht sie hinauf aufs Hochseil, zum umjubelten Camillo (Diyar Agit), der sie erst belächelt - und ihr dann abringt, sich zum ersten Mal fallen zu lassen. Doch als Carl nicht mehr zahlen kann, nennt Brockstätt seinen Preis: Pauline.FilminfosRegie: Sven BohseDrehbuch: Simon X. Rost (Headwriter), Derek Meister, Mascha SchlubachKamera: Michael SchreitelCast: Julia Novohradsky, Rick Okon, Diyar Agit, Laura Berlin, Brigitte Hobmeier, Heino Ferch, Michael A. Grimm, Francis Fulton-Smith, Johanna Bittenbinder, Sushila Sara Mai, Leigh Gill, Vytautas Medineckas, Mina Tander, René Casselly u. a., als Gast: Ulrich TukurRedaktion: Karsten Günther (ARD Degeto Film), Barbara Süßmann (ARD Degeto Film), Niklas Wirth (ARD Degeto Film), Daniela Boehm (BR), Bettina Ricklefs (BR)Produktion: Dreamtool Entertainment (Produzent: Stefan Raiser, Producer: Simon Buchner, Junior Producerin: Sarah Wartzack) im Auftrag von ARD Degeto Film und BR für die ARDFörderung: Förderprogramm für internationale Filmproduktionen der lettischen Investitions- und Entwicklungsagentur (LIAA), Riga Film Fund, Tax Incentive Litauen, FilmFernsehFonds BayernWeltvertrieb: Beta FilmDrehzeit: bis Mitte November 2026 in Lettland, Litauen und BayernAusstrahlung: geplant für 2027 in der ARDPressekontakt:ARD Degeto FilmLeiterin Kommunikation und PresseCarina HoffmeisterTel.: 069/1509-331E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deOriginal-Content von: ARD Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43013/6367967