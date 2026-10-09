München (ots) -Berlin, 1831: Die Cholera wütet, die Krankensäle füllen sich - und die Charité steht vor einer historischen Herausforderung. Mittendrin kämpft eine junge Frau nicht nur gegen die unbekannte Krankheit, sondern um ihren Platz in der Medizin - während einer Zeit, in der Frauen der Arztberuf verwehrt wird. Als Mann verkleidet sprengt sie die Grenzen ihrer Zeit und kämpft um ihre Liebe.Die fünfte Staffel "Charité 1831" führt ins frühe 19. Jahrhundert zurück und spielt vor dem Hintergrund des medizinischen Umbruchs, in dem sich die moderne Diagnostik erst zu entwickeln beginnt und traditionelle Heilmethoden zunehmend hinterfragt werden. Die vierteilige Serie ist als Weihnachts-Highlight ab dem 18. Dezember 2026 in der ARD Mediathek und am 22. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.In den Hauptrollen spielen u. a. Marlene Burow, Philip Froissant, Idan Weiss, Jan Krauter, Harald Krassnitzer, Kriemhild Hamann, Anna Schudt, Dominic Raacke, Marius Ahrendt und Lillemor Leistenschneider.Inhalt: An der Charité des frühen 19. Jahrhunderts will der ehrgeizige junge Unterarzt Overath nur eins: von den Besten lernen. Dabei hat er ein gefährliches Geheimnis, denn "er" ist eine Frau! Als Overaths ehemaliger Verlobter, Unter- und Armenarzt Calow in der Charité anfängt, droht alles aufzufliegen, noch dazu, wo Konkurrent Romberg immer misstrauischer wird und Overath sich neu in den idealistischen, kühnen Calow verliebt. Doch dann kommt es zur Katastrophe: Die Cholera bricht aus und hält ganz Berlin in Atem. Im verzweifelten Kampf um Menschenleben und bei der Frage, wie die grausame Krankheit geheilt und vor allem aufgehalten werden kann, wird nicht nur Overath über sich hinauswachsen müssen. Sie wird schließlich lernen, dass Liebe, Gemeinschaft und Barmherzigkeit den Tod zwar nicht immer besiegen, aber überdauern können.Die fünfte Staffel "Charité 1831" ist eine Produktion der UFA Fiction in Zusammenarbeit mit UFA Mitte im Auftrag der ARD Degeto Film und der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm für die ARD. Produzent:innen sind Markus Brunnemann, Henriette Lippold und Nico Hofmann, Tom Haase fungiert als Producer. Die Redaktion haben Katja Kirchen und Christoph Pellander (beide ARD Degeto Film), Adrian Paul (MDR) und Silke Haverkamp (MDR). Koproduzent ist MIA Film (Koproduzenten: Michal Pokorný, Zbynék Pippal). Regie führt Alexander Dierbach nach den Drehbüchern von Sandra Stöckmann. Weitere Autorinnen sind Gesa Scheibner und Judy Horney. Für die Darstellung der historisch belegten Ereignisse wurde medizinhistorische Beratung in die Produktion eingebunden. Gefördert wurde die fünfte Staffel vom Czech Audiovisual Fund. Die Serie entstand mit freundlicher Unterstützung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.Pressekontakt:ARD Degeto Film, Kommunikation und Presse,Myriam Thieser, E-Mail: Myriam.Thieser@degeto.deARD-Programmdirektion/ Kommunikation | PRMirja Bauer, E-Mail, Mirja.Bauer@ard.de, Tel.: 089/558944-865Birgit Friedrich, MDR, Kommunikation und DialogE-Mail: birgit.friedrich@mdr.deAgentur filmcontactJulia Kainz und Anastasia Korezatkow, E-Mail: juliakainz@filmcontact.de, anastasiakorezatkow@filmcontact.de, Tel. 030 27908 700Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6367997