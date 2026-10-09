Die geplante Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung droht zu einer Batterieverzögerungs-Verordnung zu werden. Das befürchten die Verbände PV&B Austria, Windkraft Österreich und der Bundesverband Energiespeicher Die österreichische Regulierungsbehörde E-Control will eine Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung (SNE-G-V) beschließen. Die Verordnung soll die Netzentgelte beim Betrieb von Batteriespeichern festlegen. Die Verbände PV&B Austria, Windkraft Österreich und der Bundesverband Energiespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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