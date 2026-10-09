Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Fintech-Unternehmen The NAGA Group AG (ISIN DE000A41YCM0/ WKN A41YCM, XETRA: N4G) hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Der Vorstand der The NAGA Group AG hat am 8. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25. Juli 2025 die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2026/2029 unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre mit einem Gesamtnennbetrag von USD 8.000.000,00 beschlossen, eingeteilt in 80 Teilschuldverschreibungen zu je USD 100.000,00. Die Wandelschuldverschreibung wird im Wege einer Privatplatzierung vollständig von zwei institutionellen Investoren unter Führung der Presto Asset Pte. Ltd., Singapur, gezeichnet, die sich hierzu am 8. Oktober 2026 in einem Zeichnungsvertrag verpflichtet haben. Der Ausgabebetrag entspricht 100% des Nennbetrags. Die Begebung soll voraussichtlich am 15. Oktober 2026 erfolgen. Eine Einbeziehung der Wandelschuldverschreibung in den Börsenhandel ist nicht vorgesehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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