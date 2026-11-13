Nach einer turbulenten Kursentwicklung im laufenden Jahr könnte sich bei NAGA eine interessante antizyklische Gelegenheit ergeben. Die Aktie hat nach einer erneuten kräftigen Korrektur zuletzt zumindest eine erste Gegenbewegung gezeigt, während sich auf operativer Ebene die Anzeichen für eine Verbesserung verdichten.

Bemerkenswert ist dabei, dass auch das Management mit mehreren Insiderkäufen in jüngster Zeit Zuversicht signalisiert hat. Zusätzliche Unterstützung erhält die Wachstumsstrategie durch eine kürzlich vereinbarte Finanzierung über 8 Mio. US-Dollar. Dafür konnte NAGA zwei Investoren gewinnen, die über umfangreiche Erfahrung im Finanz- und FinTech-Sektor verfügen.

Die Mittel sollen helfen, die bereits angestoßenen Initiativen zur Beschleunigung des Geschäfts weiter voranzutreiben. Dass sich daraus tatsächlich ein kräftiger Wachstumsschub entwickeln kann, hat der September bereits angedeutet. Mit einem Umsatz von 7,0 Mio. Euro erreichte NAGA in dem Monat den bislang höchsten Wert des Jahres, wozu auch die gestiegene Schwankungsintensität an den Finanzmärkten beigetragen hat. Damit wurde deutlich, welches Umsatzpotenzial die verbesserte Aufstellung in einem vorteilhaften Umfeld bietet.

Entscheidend wird nun sein, ob sich diese Dynamik im Schlussquartal fortsetzt und durch die neuen Wachstumsinitiativen zusätzlich verstärkt wird. Die Ausgangsbasis dafür ist zumindest auf der Ergebnisseite solide. Obwohl die Erlöse nach neun Monaten mit 40,5 Mio. Euro noch unter dem Vorjahresniveau lagen, hat NAGA bereits ein EBITDA von 5,9 Mio. Euro erwirtschaftet und damit den Wert des gesamten Geschäftsjahres 2025 um 60 Prozent übertroffen. Die Effizienzmaßnahmen der vergangenen Quartale zeigen somit Wirkung. Allerdings bleibt die Hürde für die bestätigte Jahresprognose hoch. Um den angestrebten Umsatz von 68 bis 75 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 10 und 15 Mio. Euro zu erreichen, müsste NAGA im vierten Quartal noch einmal erheblich zulegen. Sollte sich der positive Trend aus dem September jedoch verstetigen, könnte dies klappen - und auch an der Börse für eine Neubewertung sorgen. Für risikobereite Anleger, die auf eine erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie setzen, erscheint die aktuelle Kurssituation deshalb weiterhin interessant.

(aktien-global.de, erstellt 13.11.26, 13:56 Uhr, veröffentlicht 13.11.26, 14:13 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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