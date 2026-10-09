BENO Holding hat im H1 '26 eine stabile operative Entwicklung verzeichnet. Das Portfolio aus 12 Light-Industrial- und Lagerimmobilien wies weiterhin eine hohe Vermietungsquote von 96% auf. Die annualisierten Nettomieteinnahmen blieben mit EUR 7,33 Mio. weitgehend stabil (H1 '25: EUR 7,40 Mio.), während der Portfoliowert auf ca. EUR 90 Mio. stieg (+2%). Über die operative Portfolioentwicklung hinaus erzielte BENO weitere Fortschritte bei der Skalierung seiner digitalen Asset-Management-Plattform und beim Ausbau seiner Kapitalmarktpräsenz. Die jüngst angekündigte Akquisition in Roth sowie zwei abgeschlossene Refinanzierungen, die zusätzliche Liquidität von ca. EUR 8 Mio. freisetzen, dürften dem externen Wachstum im H2 weiteren Schub verleihen. Wir sehen BENO weiterhin gut positioniert, um von attraktiven Akquisitionsmöglichkeiten im fragmentierten deutschen Light-Industrial-Markt zu profitieren. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 14,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beno-holding-ag
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