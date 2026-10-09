SAP baut sein Angebot für Personalabteilungen weiter aus. Der Walldorfer Softwarekonzern übernimmt den Spezialisten TechWolf und in knapp zwei Wochen folgt der Quartalsbericht. Charttechnisch hängt die Aktie nach dem Anstieg seit Juli an einer Hürde fest und braucht einen Anlauf nach oben. Ein Start-up aus Gent SAP hat am 6. Oktober angekündigt, den belgischen KI-Anbieter TechWolf zu übernehmen. Dessen Software bildet laufend ab, welche Aufgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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