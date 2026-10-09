Die T-Mobile US-Aktie bricht am Freitagmorgen um -7% im europäischen Handel ein und setzt damit ihre miserable Kursperformance der jüngsten Vergangenheit fort. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat der Mobilfunkkonzern -25% seines Wertes eingebüßt. Was zieht die US-Tochter der Deutschen Telekom heute so stark nach unten und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Elon Musk als neuer Gegner Der Auslöser des heutigen Kurseinbruchs der T-Mobile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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