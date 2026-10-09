Betriebsunterbrechungen werden für Versicherer immer kostspieliger: Laut Allianz Commercial übersteigen die durchschnittlichen Schäden inzwischen 850.000 € und nahmen zuletzt jährlich um mehr als 30% zu. Trotzdem hob Jefferies sein Kursziel für die Allianz-Aktie innerhalb weniger Tage von 325 auf 440 € an. Dahinter steckt ein bislang unterschätzter Gewinnhebel. Allianz: Höhere Schäden, aber stabile Profitabilität Für ihre Untersuchung wertete die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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