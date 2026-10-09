Die Volkswagen-Aktie bleibt fest im Würgegriff der Verkäufer. In meiner Analyse vom Montag hatte ich nach dem erreichten Abwärtsziel um 67,10 € zwar eine technische Gegenbewegung für möglich gehalten, zugleich aber ausdrücklich vor zu viel Optimismus gewarnt. Der kurze Erholungsversuch wurde rasch wieder abverkauft und bereits gestern markierte der Titel ein neues Jahrestief. Mit aktuell 67,26 € bleibt von nachhaltiger Käuferbereitschaft weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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