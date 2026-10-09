Die Oracle-Aktie konnte sich in den letzten Wochen in einem Kurskorridor zwischen 130 und 160 US$ stabilisieren. Doch am gestrigen Donnerstag ging es für den Software- und Cloud-Gigaten um fast -6% bergab. Was steckt hinter dem starken Kursrückgang und müssen sich Anleger jetzt schon wieder Sorgen um die weitere Kursentwicklung machen? Eine schlechte Prognose Auslöser des gestrigen Einbruchs der Oracle-Aktie war ein Medienbericht, demzufolge die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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