Der Brent-Preis ist am heutigen Freitag im frühen Handel unter Druck geraten und verliert 1,29% auf 102,93 US$ je Barrel. Noch am Vortag war die Nordseesorte auf fast 106 US$ gestiegen, nachdem US-Medien über mögliche neue Angriffe auf den Iran berichtet hatten. Ein Dementi von US-Präsident Donald Trump drehte die Richtung am Abend. Damit stellt sich die Frage: Wie belastbar ist der geopolitische Risikoaufschlag im Ölpreis? Trump dementiert Angriffspläne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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