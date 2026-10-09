DJ Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc (SMTC) Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s) 09-Oct-2026 / 10:40 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc DEALING DATE: 08-Oct-2026 NAV PER SHARE: USD: 1325.2336 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2025780 CODE: SMTC ISIN: LU1248511XXX =------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1248511XXX Category Code: NAV TIDM: SMTC LEI Code: 213800ZJVX62TFHDGQ36 Sequence No.: 445965 EQS News ID: 2413306 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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October 09, 2026 04:40 ET (08:40 GMT)
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