Wer allein arbeitet, hat niemanden, der Entscheidungen sofort hinterfragt. Ein Solo-Selbstständiger hat sich mit Claude-Skills drei KI-Sparringspartner gebaut, im Gespräch mit Claude statt mit Code. Bei Adrian Rohnfelder übernehmen drei KI-Figuren diese Rolle: Eine antwortet so, wie er selbst antworten würde, eine sucht die Schwachstellen in seinen Plänen, die dritte fragt nach den Menschen, die eine Entscheidung betrifft. Das Team ist ein Baustein: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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