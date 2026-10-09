FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.10.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 634 (668) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 650 (605) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 800 (780) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 295 (245) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 350 (315) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 75 (71) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KISTOS PRICE TARGET TO 420 (405) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 375 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 4300 (4000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 570 (640) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1290 (1140) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TESCO PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TESCO PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 85 (86) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 14400 (14040) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 388 (358) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 933 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PENNON GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 400 (575) PENCE - RBC RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 3100 (2850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 300 (270) PENCE - 'UNDERPERF.' - RBC RAISES MORGAN ADVANCED TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF,) - PRICE TARGET 330 (250) PENCE - RBC RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2800 (2500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS PEARSON TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1300 PENCE - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 565 (545) PENCE - 'BUY'
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