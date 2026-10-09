Scout24 Aktie | Erholung stößt an entscheidende Widerstände | Analyse

Per Xetra-Schlussnotierung am Donnerstag (08.10.2026) zeigten sich die deutschen Indizes gespalten: Lediglich 10 Gewinnern standen 30 Werte mit Verlusten gegenüber. An der Spitze der Aktien News des Tages stand die Scout24 Aktie (Ticker: G24), die sich um 3,19 Prozent verteuern konnte und damit die DAX 40-Gewinnerliste anführte. Auf den Plätzen folgten BASF (+1,40 - und Zalando (+1,00 %).

- Scout24 WKN: A12DM8 - ISIN: DE000A12DM80 - Kürzel: G24

?? Die 3 Key Takeaways zur Infineon Aktie

Top-Performer im DAX: Die Scout24 Aktie (+3,19 - war der stärkste Gewinner am Xetra-Handelstag und führte die Gewinnerliste vor BASF und Zalando an.

Charttechnische Wendemarke: Im Tageschart hat der Kurs die SMA20 zurückerobert. Der Weg nach oben wird jedoch im Bereich um 73,71 EUR bis 74,01 EUR (SMA200 - SMA50) von massiven Hürden gebremst.

4H-Chart signalisiert Hoffnung: Im 4-Stunden-Chart deutet die Rückkehr über SMA20 und SMA50 auf eine kurzfristige Aufhellung hin. Ein nachhaltig bullisches Signal entsteht erst über der Marke von 76,93 EUR.

Scout24 Aktie im Chartcheck: Die wichtigsten Zeithorizonte

Tageschart (Daily): Erholung trifft auf Widerstandscluster

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Jahrestief im März bewegte sich die Scout24 Aktie moderat entlang der SMA20 (aktuell bei 70,53 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 74,01 EUR) aufwärts. Zwar gelang temporär der Sprung über die SMA200 (73,71 EUR), eine belastbare Ausbruchsbewegung nach Norden blieb jedoch aus.

Anfang September fiel das Papier wieder unter alle drei Glättungslinien zurück. Nach der jüngsten Konsolidierung startete die Aktie in den letzten zwei Handelstagen eine Erholung und schloss über der SMA20.

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