DAX Prognose für Freitag, 09.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.016 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Vorbörslich ging es zunächst abwärts. Die Bullen konnten den DAX mit Aufnahme des Xetra Handels stabilisieren und wieder nach Norden schieben, wobei die Bewegung einen überschaubaren Charakter hatte. Bereits am späten Vormittag hat sich Schwäche eingestellt. Der DAX setzte im Zuge dessen exakt bis an das 23,6 - Retracement zurück und startet von hier aus die nächste Erholungsbewegung, die bis an die 25.000 Punkte-Marke ging. Die Gewinne wurden am späten Nachmittag wieder dynamisch abgegeben, der DAX hat erst im Bereich des 23,6 - Retracement die Laufrichtung geändert. Der Xetra Handel ging gestern mit einem Tagesverlust zu Ende. Nachbörslich konnte sich der Index wieder deutlich erholen und bis fast an die 25.000 Punkte-Marke laufen. Der DAX ging bei 24.987 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bärisches Chartbild dominiert: Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich die Lage nach dem Rutsch unter die wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) deutlich eingetrübt.

Entscheidungsmarke bei 25.016 Punkten: Verteidigen die Bullen diese vorbörsliche Schwelle, sind Erholungen in Richtung 25.118 - 25.345 Punkte möglich. Bricht die Marke, drohen Abgaben bis tief in den Bereich um 24.740 - 24.546 Punkte.

Abwärtsrisiko überwiegt: Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt heute bei 60 - (Tagesrange erwartet zwischen 25.237 oben und 24.778 unten), während der globale Markt-Sentiment-Indikator (Fear - Greed) mit 45 Punkten neutral bleibt.

Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 25.016 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach anfänglichen Schwächen konnten die Bullen den Index mit Beginn des Xetra-Handels stabilisieren und leicht nach oben schieben. Die Aufwärtsbewegung blieb jedoch überschaubar, bevor sich am späten Vormittag erneut Schwäche einstellte.

Retracement-Test: Im Zuge der Konsolidierung setzte der DAX exakt bis an das 23,6 - Fibonacci-Retracement zurück.

Erholungsversuch: Von dort aus startete eine Erholungsbewegung zurück bis an die Marke von 25.000 Punkten.

Abgabedruck am Nachmittag: Am späten Nachmittag wurden die Gewinne dynamisch abgegeben. Erst im Bereich des 23,6 - Retracements fand der Markt Halt.

Xetra-Schluss - Nachbörse: Der Xetra-Handel schloss im Minus bei 24.807 Punkten. Nachbörslich erholte sich der Index deutlich bis auf 24.987 Punkte.

Top - Flop Aktien im DAX (08.10.2026)

Per Xetra-Schluss notierten gestern 10 Aktien im Plus und 30 Aktien im Minus.

Top 3 Gewinner Veränderung Flop 3 Verlierer Veränderung Scout24 +3,19 % Volkswagen VZ -4,25 % BASF +1,40 % Infineon -3,77 % Zalando +1,00 % Fresenius SE -3,56 %

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