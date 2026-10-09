München (ots) -Moin, Sylt! Entzug mit Meerblick,eigentlich die perfekte Voraussetzung für einen Neuanfang. Doch in der luxuriösen "Isebek"-Klinik zeigt sich schnell, wer es schafft, sich seinen Problemen zu stellen. In der Impro-Dramedy "Die Friesenjunkies" von Emil und Oskar Belton begeben sich Sylvie Meis, Martin Brambach, Shadi Eck, Stephan Luca, Marie-Lou Sellem, Peter Kurth, David Schütter, Sönke Möhring, Marc Hosemann und Lera Abova u. v. a. ins Rehab-Resort ihres Vertrauens und auf eine tragikomische Reise zu ihren inneren Dämonen.Emil und Oskar Belton:"Sylt polarisiert natürlich zunächst - die Insel der Reichen und Schönen. Aber was passiert, wenn äußeres Erscheinungsbild, Kontostand und Status plötzlich keine Bedeutung mehr haben? In einer privaten Suchtklinik geht es für die Patientinnen und Patienten zum ersten Mal wirklich um sie selbst - und sie kehren alles von außen nach innen."Martin Brambach: "Das Besondere an 'Die Friesenjunkies' war die irrsinnige Intensität der Arbeit und diese Mischung aus geskripteten und improvisierten Szenen. Eine der schönsten und intensivsten Arbeiten meines Lebens!"Inhalt: Willkommen in "Isebek", der luxuriösen Entzugsklinik auf Sylt! Hier treffen Prominente, Millionäre und ganz normale Menschen aufeinander, die eines gemeinsam haben: Sie wollen ihre Süchte loswerden. Doch in diesem Mikrokosmos aus Therapie, Gruppensitzungen und Entgiftung herrschen ganz eigene Regeln. Geld und Status zählen hier nicht, dafür umso mehr die Abgründe, die jeder in sich trägt. Otto Waalkes ist mit einem besonderen Gastauftritt dabei und gibt seinen Song "Friesenjung" zum Besten.Der Trailer zur achtteiligen Impro-Dramedy zeigt erste Einblicke in den Klinikalltag, in dem zwischen Gruppentherapie, Medikamentenausgabe und Billard-Abenden vor allem eines nicht auf dem Rezept steht: Langeweile!Alle acht Folgen von "Die Friesenjunkies" - ab 6. November in der ARD Mediathek und am Freitag, 13.11., ab 23:50 Uhr sowie am Samstag, 14.11., ab 23:40 Uhr im Ersten."Die Friesenjunkies" ist eine Produktion der Kleine Brüder GmbH (Produzenten: Emil und Oskar Belton) im Auftrag von ARD Degeto Film, Radio Bremen und hr für die ARD. Für die Redaktion sind Carolin Haasis (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Lina Kokaly (Radio Bremen) und Jörg Himstedt (hr) verantwortlich.Link zum Trailer in der ARD Mediathek:https://www.ardmediathek.de/video/die-friesenjunkies/trailer-die-friesenjunkies/ard/Y3JpZDovL2FyZC5kZS92aWRlby0xNzI3OQ (https://unisono-nl.sr.de/v1/redirect/PuLuDAiSSznxeX1KIj%2F4E2V%2BZmFSbu9yOujbSQLZLdg%3D/6ac8ae8030e33)Zur Einbindung in Ihre Online-Berichterstattung können Sie den Embed-Code in der ARD Mediathek über das Symbol "Teilen" kopieren.Das Pressedossier mit Interviews mit dem Cast finden Sie hier: https://pressekits.ard.de/die-friesenjunkies. Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de. Die Ansichtsfolgen zur Serie sind für akkreditierte Journalist:innen im Presseservice der ARD abrufbar.Pressekontakt:Myriam Thieser, ARD Degeto FilmKommunikation und PresseTel.: 069/1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deMirja Bauer, ARD-ProgrammdirektionKommunikation | PRTel.: 089/558944-865E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deSabrina Bozkurt & Semhar DebasPR-Agentur Voll:KontaktTel.: 040/5247231-49 /-45E-Mail: ard@vollkontakt.comsabrina.bozkurt@vollkontakt.com, semhar.debas@vollkontakt.comOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6368086