Die DB Energie GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, will einen Rahmenvertrag für die Planung, Errichtung und optional auch den Betrieb von Photovoltaik-Dachanlagen sowie gewerblichen Batteriespeichern ausschreiben. Dazu hat sie nun ein freiwilliges und unverbindliches Markterkundungsverfahren gestartet. Es läuft bis zum 27. November und ist über die e-Vergabeplattform der Deutschen Bahn erreichbar. Nach der aktuellen Projektpipeline könnten in den kommenden fünf Jahren etwa 70 Photovoltaik-Dachanlagen mit insgesamt 20 Megawatt an Standorten der Deutschen Bahn installiert werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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